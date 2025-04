Space Colony Studios est un collectif d’artistes, auteurs et développeurs indépendants, qui se sont regroupés pour créer une série de jeux. Pour une toute première création, l’équipe tente pourtant un pari osé : celui de vouloir créer un jeu en visual-novel, aux allures rétro, inspiré de l’animation japonaise des années 80, et surtout… d’en faire une saga ! Pour ce premier opus, qui sert donc d’introduction à une série de jeux que souhaitent mettre en place les développeurs, nous accueillons sur Nintendo Switch Stories from Sol: The Gun-Dog.

Dans une galaxie lointaine…ou pas !

Jeune soldat nouvellement enrôlé dans une guerre entre les colonies et la tyrannique Fédération, votre héros s’apprête à prendre part au combat à bord de son mécha, lorsqu’un souci mécanique le laisse complètement paralysé… et spectateur de l’anéantissement de son escouade. Le ton est donné !

Quatre ans plus tard, le conflit semble apaisé, et votre personnage est désormais chef de la sécurité à bord d’un vaisseau de patrouille, le Gun-Dog. Mais il est loin d’avoir oublié les événements passés et souffre de PTSD (Post-traumatic Stress Disorder, ou en français : trouble du stress post-traumatique).

Le jeu démarre ici. Après un rapide tour de votre vaisseau en compagnie de votre petite amie Cassandra, officier en second, vous irez à la rencontre de la dizaine de personnages composant l’équipage. Une fois la visite des lieux terminée, il est temps de voir le capitaine et de prendre vos fonctions avec une première mission en apparence simple : enquêter sur des signaux inconnus, en provenance de l’espace jovien.

Un jeu riche côté récit, mais pas sans coquille

Stories from Sol: The Gun-Dog, c’est un visual novel-aventure avec une histoire empreinte de science-fiction et de thriller, qui peut se boucler en 5 heures environ, selon votre vitesse de lecture. Vous devrez avancer dans l’aventure en discutant avec les différents personnages, et chaque choix de dialogue peut avoir une incidence sur la suite des événements.

Le titre se déroule en grande partie en huis clos, et vous traverserez donc souvent les mêmes salles. Cependant, le jeu vous réserve tout de même quelques surprises côté exploration, et vous serez aussi amené à sortir du Gun-Dog.

Dans la pratique, c’est une aventure à l’ancienne. Vous aurez donc des actions sur le côté droit de l’écran pour vous déplacer, regarder autour de vous, utiliser des objets, parler ou même consulter votre inventaire. C’est une sorte de mix entre visual-novel et point’n click léger, qui s’opère sous nos yeux. La plupart des décors sont des écrans fixes, et seules les animations des personnages avec lesquels vous interagissez, ainsi que quelques séquences, amènent un peu de vie et de dynamisme.

Chaque membre de l’équipage possède une personnalité propre, mais tous ne bénéficient pas de la même profondeur de développement — en tout cas pour cet opus. Car rappelons-le : Space Colony Studios a l’intention de développer son récit à travers plusieurs épisodes. Cependant, votre héros, lui, est réellement bien écrit. Son histoire, ses traumas, ses angoisses et doutes, ainsi que sa relation avec Cassandra, sont plutôt bien exploités.

Le titre est très agréable à parcourir, mais il n’est pas exempt de défauts. Le système de sauvegarde est perfectible, notamment s’il avait proposé une sauvegarde automatique pour éviter de devoir recommencer un long passage en cas de mauvais choix.

Le jeu est en français, mais non sans quelques coquilles : il comporte plusieurs erreurs de traduction, le tutoiement se transforme parfois en vouvoiement, et certaines formulations sont très étranges, voire incompréhensibles. Quelques petites parties (heureusement pas trop gênantes) sont restées en anglais. De plus, la police d’écriture utilisée, bien que rétro pour coller à l’esprit du jeu, est plutôt dérangeante à la lecture sur les plus longs pavés de texte.

L’amour du rétro, c’est trop ?

Visuellement, les développeurs ont fait un travail incroyable pour rendre hommage aux jeux du PC-98, un micro-ordinateur des années 80, tout en proposant de la haute définition. Nous avons donc droit à des visuels à la fois rétro, mais avec un excellent rendu.

Le titre propose pas moins de trois versions graphiques :

Mode Studio : affichage monochrome en nuances de vert, rappelant les écrans d’époque.

Mode Couleur : palettes colorées, mais avec quelques imperfections notables sur le remplissage.

Mode Dōjin : avec des portraits de personnages restylisés pour correspondre aux œuvres amateures japonaises des années 80-90. Appréciable pour la référence, mais ne rendant clairement pas honneur au travail graphique des personnages de base. Nous préférons donc largement le Mode Studio pour suivre l’aventure.

L’écran tactile de la Nintendo Switch est mis à profit pour cette expérience, puisque vous pouvez suivre les dialogues et choisir les actions directement. Par contre, vous devrez pointer un peu plus au hasard dans les décors en utilisant le tactile, notamment pour les actions « regarder » et « utiliser », là où, avec le stick, vous passez directement en revue les différents points d’intérêt présents à l’écran. Niveau sonore, Stories from Sol : The Gun-Dog propose une douzaine de thèmes style chiptune 8-bit, du plus bel effet. La nostalgie est là, on en redemanderait presque !

Stories From Sol: The Gun-Dog est disponible depuis le 20 février 2025 sur l’eShop au prix de 18,99 euros, en français.