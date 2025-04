Raw Fury et Out of the Blue Games ont annoncé la sortie prochaine d’American Arcadia sur plusieurs consoles, dont la Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en version numérique à partir du 15 mai 2025.

American Arcadia est un jeu d’aventure cinématographique combinant des phases de puzzle-platforming en 2.5D avec des séquences de jeu en vue à la première personne. Le joueur incarne Trevor Hills, un citoyen moyen piégé dans American Arcadia, la plus célèbre émission de téléréalité au monde, sans en avoir conscience. Dans cette métropole rétro-futuriste inspirée des années 1970, tous les habitants mènent une vie confortable, ignorants qu’ils sont filmés en permanence.

Le personnage principal, Trevor, mène une existence monotone en tant qu’employé de bureau. Son manque de charisme entraîne une chute de popularité auprès des téléspectateurs, le condamnant à mort selon les règles du programme. Il trouve cependant une alliée inattendue en la personne d’Ángela Solano, une technicienne de plateau qui tente de l’aider à s’échapper. À travers son expertise technique, elle manipule l’environnement autour de Trevor pour lui ouvrir un chemin vers la liberté.

Le jeu alterne entre deux expériences distinctes : la fuite de Trevor en défilement horizontal avec des énigmes environnementales, et les interventions d’Ángela dans des séquences en vue subjective, impliquant du piratage informatique et des manipulations à distance. La progression dépend de la collaboration entre les deux personnages.

Développé par Out of the Blue, connu pour Call of the Sea, le titre se distingue par son atmosphère inspirée d’une dystopie télévisée, ses mécaniques croisées entre deux genres, ainsi que par ses éléments narratifs. Le récit se déploie au sein d’un univers où chaque action est scrutée par des millions de téléspectateurs, et où le danger provient autant des décors que du système en place.

Le jeu bénéficie d’un casting vocal composé de Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man), Krizia Bajos (Cyberpunk 2077, League of Legends) et Cissy Jones (Firewatch, Call of the Sea), qui incarnent les personnages clés de cette aventure.