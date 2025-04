SEGA et CyberConnect2 ont publié une nouvelle bande-annonce pour Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, mettant cette fois en avant les personnages de Hinatsuru, Makio et Suma. Les trois combattantes agissent en tant qu’unité dans le jeu.

Annoncé en décembre 2024, The Hinokami Chronicles 2 est le nouveau jeu officiel basé sur la série Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il est attendu en 2025 en Amérique du Nord et en Europe. Il s’agit d’un jeu de combat en arène développé par CyberConnect2, qui s’appuie sur les fondations du premier épisode, lequel a dépassé les 4 millions d’unités distribuées et téléchargées dans le monde.

Le mode Histoire reprendra directement après les événements du premier jeu, et proposera de revivre les moments marquants des arcs Quartier des plaisirs, Village des forgerons et Entraînement des Piliers.

Le mode Versus disposera d’une sélection élargie de plus de 40 personnages jouables, incluant de nouvelles figures telles que Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji, deux Piliers ayant affronté les démons de rang supérieur des Douze Lunes Démoniaques. Tous les personnages du premier jeu seront de retour dans le roster de base, y compris les démons ajoutés via les mises à jour gratuites et les personnages issus du Quartier des plaisirs qui faisaient initialement partie des DLC payants.

Les neuf Piliers de l’Armée des Pourfendeurs de Démons seront également jouables.