L’éditeur Fulqrum Publishing et le studio Byte Barrel ont annoncé l’arrivée de Forgive Me Father 2 sur consoles, y compris la Nintendo Switch, pour l’automne 2025. Ce second opus fait suite au jeu de tir à la première personne sorti en 2021, connu pour son style visuel dessiné à la main et son gameplay rapide.

Le jeu poursuit l’histoire du prêtre introduit dans le premier épisode. Le joueur incarne de nouveau ce personnage en quête de rédemption, tout en affrontant les limites de sa propre santé mentale. Le récit oscille entre lucidité et folie, sur fond d’horreur inspirée de l’univers de Lovecraft.

Le style graphique du jeu repose sur un design sombre de type bande dessinée. Chaque image évoque une page de comics, avec des sprites retravaillés, des modèles améliorés et des effets de lumière plus marqués. Des animations sanglantes et des effets visuels accentuent l’aspect brutal des combats.

Le système de jeu repose sur un arsenal varié comprenant fusils, mitrailleuses, lance-roquettes et variantes surpuissantes, permettant au joueur d’adopter un style de combat personnalisé. Les ennemis rencontrés évoluent en formes de plus en plus monstrueuses au fil de l’aventure.

Le titre propose également un système de compétences lié à un niveau de folie croissant. Cette mécanique permet de débloquer des capacités spéciales, tout en influençant l’ambiance générale du jeu.

La bande-son est composée de riffs de guitare électrique et de percussions intenses, accompagnant l’atmosphère sombre du jeu. Ce choix musical accentue l’aspect chaotique des affrontements contre des cultistes dérangés et des entités anciennes.

Initialement disponible en accès anticipé sur PC dès octobre 2023, Forgive Me Father 2 a été lancé en version complète en octobre 2024. Il fera ses débuts sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series à l’automne 2025.