Le jeu Marisa of Liartop Mountain, développé par Unknown X et édité par Alliance Arts, arrivera sur Nintendo Switch le 19 septembre 2025. Le titre sera disponible en anglais, japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Ce RPG d’aventure s’inspire du format des gamebooks et se déroule dans l’univers de Touhou Project. Le joueur y incarne Reimu Hakurei, prêtresse du sanctuaire, chargée de retrouver Marisa Kirisame, mystérieusement disparue après avoir mis la main sur un livre ancien. Peu après cette découverte, une montagne inconnue apparaît soudainement à Gensokyo. Reimu devra l’explorer pour élucider le mystère, en suivant une narration à embranchements influencée par les décisions du joueur et les lancers de dés.

L’histoire s’organise en cinq chapitres distincts au cours desquels Reimu sera accompagnée de quatre autres personnages issus de la série Scarlet Devil Mansion : Remilia, Flandre, Sakuya et Patchouli. Ces dernières commenteront les actions de Reimu, suggérant différentes options à suivre. Le joueur pourra choisir d’écouter leurs conseils ou de suivre son propre jugement.

Le jeu propose une progression non linéaire, dans laquelle chaque choix impacte le déroulement de l’intrigue. Le joueur explorera des environnements variés tels que bibliothèques étranges, déserts arides, cirques insolites, et autres lieux singuliers. Chaque rencontre, qu’elle soit amicale ou hostile, pourra se résoudre par le combat ou par la fuite, selon les options choisies et le résultat des lancers de dés. Plusieurs fins sont disponibles en fonction du chemin emprunté.

Marisa of Liartop Mountain sera commercialisé au format physique et numérique au Japon. Une édition limitée intitulée “Grimoire Magus Box” sera également proposée, contenant une boîte spéciale, des illustrations “Gensokyo Grimoire”, un présentoir en acrylique à l’effigie des personnages de Scarlet Devil Mansion, des autocollants, la bande-son sur CD, deux contenus téléchargeables (“RD-Sounds Another Background Music Pack” et “Digital Artworks & Sound Player”) ainsi qu’un exemplaire du jeu.