Après une première édition de Capcom Fighting Collection plutôt réussie et un Marvel vs. Capcom Fighting Collection qui suivait la même (très bonne) direction, Capcom remet le couvert avec Capcom Fighting Collection 2 et nous avons pu nous frotter à quelques titres avant la sortie du jeu… Enfilez vos plus beaux kimonos, on vous raconte tout ça !

Second Impact !

Alors que le jeu est toujours attendu pour le 16 mai 2025, nous avons eu la chance de pouvoir nous replonger dans quelques-uns des titres contenus dans cette nouvelle compilation. Ainsi, nous avons pu déchainer les Hadoken et les Power Wave sur 6 titres de la compilation (la version finale en contiendra 8), à savoir : Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Street Fighter Alpha 3 Upper, Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, Project Justice et enfin Power Stone 2 !

La majorité des jeux proposés sont sortis à l’origine entre 2000 et 2004 et sont pour certains des jeux de baston… en 3D !

Mais commençons par la 2D et les deux rencontres au sommet que sont Capcom Vs SNK. Nous sommes donc gratifiés des deux opus produits par Capcom. Il existe un troisième opus, SNK vs. Capcom: SVC Chaos, produit par SNK et qui est d’ailleurs disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch… Mais revenons à Capcom Vs SNK !

A l’époque, on se tirait un peu la bourre pour savoir qui était le plus fort entre Ryu et Terry Bogard… Est-ce que les Jeux de baston Capcom étaient meilleurs que ceux de SNK ? Ironiquement, les deux sociétés mirent fin à des années de combat dans les cours de récré, pour proposer la rencontre entre les deux univers. Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, sorti en comme son titre l’indique en 2000, apporte un début de réponse à ce choc tant attendu. Néanmoins, vous noterez que la version présente ici est suffixée d’un PRO, il s’agit en effet du jeu sorti en 2001 apportant deux personnages en plus au jeu Original (Dan Hibiki de Street Fighter et Joe Higashi de Fatal Fury), portant ainsi le roster à 35 personnages ! (avec un personnage de plus pour Capcom). Outre cette généreuse proposition en personnages, le jeu vous propose de choisir entre deux modes… enfin deux « groove ». Le Capcom Groove s’approche du système A-ISM de Street Fighter Alpha 3. La jauge de puissance se divise en trois sous-parties de même taille se remplissant l’une après l’autre, on peut alors lancer des attaques spéciales de trois niveaux différents (correspondant à un, deux ou trois niveaux de jauge remplis). Le Snk Groove quand à lui propose une seule barre à remplir, comme pour la série The King Of Fighters.

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 propose quand à lui 48 personnages ! (à part égales cette fois-ci entre Capcom et SNK). Le système de combat est à la fois plus poussé, tout en se simplifiant…Ce nouvel épisode propose un système de combat calqué sur Street Fighter avec trois niveaux de puissance pour les pieds et les poings. Le système du groove est également de retour, mais apporte plus de possibilités avec 6 « groove » différents, s’appuyant de moitié sur Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3 et Street Fighter 3 pour Capcom et de Art of Fighting, The King of Fighters 98 et Samurai Shodown IV. Il s’agit très certainement du meilleur affrontement entre les deux maisons, offert par Capcom.

Passons ensuite à Street Fighter Alpha 3 Upper, portage de la version de Street Fighter Alpha 3 ressortie sur borne d’arcade en 2001 et qui rajoutait 6 personnages supplémentaires par rapport au jeu d’origine (personnages qui ont été rajoutés pour les versions consoles). On regrettera sur ce point que les 3 personnages rajoutés par la suite pour la version Game Boy Advance ne soient pas présents… mais en même temps, la version GBA n’était pas la meilleure et souffrait de quelques limitations. Rajouter ces personnages aurait obligé à redévelopper une partie du jeu et on perdrait en partie ce côté « Compilation »… Outre ses 33 personnages (quand même), le jeu propose également le choix entre 3 ISM (l’équivalent des groove dont on parlait plus haut), le X-ISM avec une seule barre pour déclencher un super combo, le mode A-ISM qui permet de lancer 3 super attaques avec une puissance différente en fonction du remplissage de la barre et enfin le V-ISM qui axe les affrontements sur des combos, au dépens des super attaques spéciales qui sont indisponibles. Toujours très agréable à jouer (surtout avec une manette pro), Street Fighter Alpha 3 Upper est toujours aussi charmant d’un point de vue graphique et plus de 20 ans plus tard il reste très agréable à regarder comme l’ensemble des jeux en 2D que nous avons pu tester dans cette compilation…

Changement de dimension

Il est temps maintenant d’aborder les 3 autres titres que nous avons pu essayer, qui pour le coup amènent une petite particularité par rapport aux précédents titres car ces derniers sont tous en 3 dimensions ! Un changement de cap pris plus ou moins bien par Capcom, mais inévitable à l’époque avec l’arrivée (et la concurrence) de jeux comme Virtua Fighter ou encore la série des Tekken… étonnamment pour cette compilation, les deux jeux premiers jeux de cette sélection dont nous allons vous parler sont en réalité les second opus des premiers jeux réalisés en 3D par Capcom… Plasma Sword est en réalité Star Gladiator 2 et Project Justice est la suite de Rival Schools. Somme toute, l’absence des premiers épisodes des jeux pré-cités n’est certainement pas anodine et il y a fort à parier que l’aspect graphique des épisodes d’origine aurait eu du mal à passer dans cette compilation présentant jusqu’à maintenant la crème de la crème. On ne va pas se mentir, bien que sympathique, Rival Schools premier du nom est un titre sorti sur PSone, avec des personnages aussi anguleux que vous pouvez l’imaginer pour l’époque… Il nous a donc paru judicieux de découvrir les « épisodes 2 » pour cette compilation !

Commençons par Plasma Sword qui fait un peu penser à l’univers de Star Wars… Difficile de ne pas penser à un chevalier Jedi en voyant le héros Hayato avec son sabre Laser, ou encore à Chewbacca en voyant Gamof et sa hache laser… Il faut avouer que l’histoire et l’ambiance futuriste y sont forcément pour quelque chose. On s’amusera également de certains personnages comme Saturn, l’extra-terrestre affrontant ses adversaires avec des…Yoyos lasers ! Avec l’utilisation des armes, le jeu se la joue un peu comme « Soul Calibur »… Même s’il ne parvient pas forcément à se hisser au niveau du titre de Namco. Reste néanmoins un titre plaisant, mais qui il faut l’avouer, pique un peu les yeux avec sa 3D…

Project Justice quand à lui, joue un peu dans la même cour (de récréation).. ; reprenant l’univers un poil déjanté de Rival Schools (dont il est la suite), ce nouvel opus permet encore une fois de choisir entre des personnages jouant avec les clichés de l’univers scolaire » (les sportifs avec un footballeur, un joueur de base-ball, une joueuse de Volley-Ball. Une joueuse de musique, l’infirmière scolaire ou la pom-pom girl adepte de Kick-Boxing…) La grande force de Project Justice, c’est son univers et ses personnages clichés au possible, mais très charismatiques. Par contre, on vous prévient de suite, le mode jeu de plateau disponible sur la version japonaise Dreamcast n’est pas disponible ! En effet, la compilation contient le jeu en version arcade… Il est toutefois possible de sélectionner des personnages « éditables » (pour le coup déjà édités). Mais le titre n’est toutefois pas dépourvu d’un mode histoire vous permettant de vivre une campagne scénarisée unique vous permettant de suivre les aventures de 7 groupes provenant d’écoles différentes. Au niveau du système de jeu, on peut se composer une équipe de 3 personnages qu’il est possible d’appeler en cours de combat pour lancer une attaque spéciale en équipe absolument dévastatrice (et souvent assez drôle).

Même si visuellement, la 3D est un peu plus réussie que pour Plasma Sword, c’est en grande partie aussi grâce au design très réussi des différents protagonistes !

Et pour finir, nous avons gardé la cerise sur le pudding, la petite gemme (à notre sens) de cette compilation… Power Stone 2 !

Ce jeu de combat propose une dynamique plutôt innovante dans les jeux de baston de l’époque… En effet, les combats se déroulent dans des arènes en 3 dimensions, dans lesquels les personnages évoluent librement. Il est donc possible de se déplacer dans toutes les directions, de sauter et bien entendu de filer des coups. Mais dans un soucis de simplification, il y aura un bouton pour les poings, un pour les pieds, un pour sauter et enfin un dernier pour attraper les objets.

Car en effet, qui dit déplacement libre dit également possibilité de ramasser des objets qui apparaissent sur la zone de combat… Vous pourrez ainsi jeter des objets sur vos adversaires, ramassez des skates pour aller plus vite ou des lance-roquette pour tirer sur vos ennemis… Vous pensez à Smash Bros ? Vous n’en êtes pas trop loin… Outre ces petits items à utiliser contre vos ennemis, Power Stone 2 propose également à 4 joueurs de s’affronter en simultané ! Ajoutez à cela des niveaux qui bougent, qui vous demanderont de prendre de la hauteur parce que le bâtiment prend feu, ou alors d’affronter vos adversaires dans les airs après la chute d’un avion sur lequel vous aviez débuté le combat et vous comprendrez alors que Power Stone 2 offre une grosse dose d’amusement et de rires (surtout à plusieurs). On s’amusera donc à collecter les trois pierres magiques le plus vite possible pour déclencher la super transformation de notre personnage et lancer alors des attaques dévastatrices ! Les zones d’affrontement sont plus grandes que dans le premier opus et aussi plus « vivantes » ! Fort de 14 personnages et d’une bande-son remaniée pour cette compilation, ce retour de Power Stone 2 est clairement l’une des très bonnes surprises de notre session de test et il faut avouer qu’elle nous a donné très envie de découvrir un hypothétique Power Stone 3…

Émulation pour la passion

Au niveau de l’émulation, comme toute bonne capcom fighting compilation qui se respecte, Capcom reprend le même moteur que les deux compilations précédentes avec ses avantages… et ses inconvénients (il n’est toujours pas possible de faire plus d’une sauvegarde rapide !).

Pour le reste, on est en terrain connu… Le mode entrainement vous permettra de peaufiner vos techniques contre un adversaires vous présentant toutes ses « hit-box » et il est toujours possible d’affecter une attaque spéciale à un seul bouton, pour vous éviter les trois demi quart de rotation arrière + pied + poing… Les réfractaires aux jeux SNK apprécieront pour simplifier les actions, quand aux puristes, ils pourront à loisir ne pas utiliser cette option bienvenue !

Dans tous les cas, il est possible de choisir si vous souhaitez activer cette option ou non lors de vos sessions en ligne… Néanmoins il est compliqué d’en dire plus sur ce point pour le moment car nous n’avons pas trouvé d’adversaire à affronter… (le jeu n’étant pas encore disponible au plus grand nombre).

Ressenti après quelques mandales…

Capcom sait y faire avec ses « fighting compilation » et ce nouvel épisode ne déroge pas à la règle… La compilation semble toujours aussi riche et nous avons retrouvé avec un grand plaisir Power Stone 2, mais aussi le mega crossover Capcom Vs SNK… Nous avons plutôt hâte de découvrir les autres titres proposés par cette nouvelle compilation qui semble tenir toutes ses promesses… !