Dangen Entertainment et Mantis Games ont confirmé aujourd’hui que leur jeu Deck of Haunts, un roguelike de deckbuilding à tonalité sinistre, sera lancé sur Nintendo Switch plus tard en 2025. Le jeu propose aux joueurs d’incarner une maison hantée malveillante dont l’objectif est de concevoir une demeure mortelle, attirer des humains imprudents et extraire leur essence pour étendre l’influence de leur domaine maudit.

Dans Deck of Haunts, le joueur assume le rôle du maître d’une maison hantée. La mécanique principale repose sur la constitution d’un deck de cartes, chacune représentant des outils de terreur tels que des cris glaçants, des apparitions de fantômes, le grincement de planchers et le déplacement des murs. Ces cartes servent à semer la panique chez les visiteurs et, une fois leur santé mentale altérée, à les mener à l’extinction en extrayant leur essence. Le jeu intègre un système de progression qui permet d’enrichir ce deck au fil de la partie afin de gagner en capacités offensives et défensives.

Le gameplay est divisé en deux phases principales. Pendant la journée, le joueur construit et personnalise la maison hantée en aménageant un labyrinthe de pièces destiné à protéger la « Heart room », lieu central où se concentre le pouvoir maléfique. Une gestion stratégique des salles est nécessaire pour poser des pièges et créer un environnement déstabilisant pour les visiteurs. Une fois la nuit tombée, le joueur attire des explorateurs à travers des mécanismes d’incitation qui génèrent de la tension. Lorsque la peur de l’intrus atteint un seuil critique, des cartes spécifiques peuvent être jouées pour le pousser jusqu’à la folie, facilitant ainsi l’extraction de son essence.

L’extraction de l’essence permet non seulement de renforcer la maison, mais aussi de débloquer de nouvelles options de personnalisation. L’extension de la demeure accroît les capacités du joueur et augmente la difficulté pour les cibles futures, tout en ouvrant la voie à l’arrivée de menaces supplémentaires, comme l’intervention des Stone Masons, qui tenteront de contrecarrer le règne de la maison hantée.

Deck of Haunts combine ainsi des éléments de construction, de stratégie et de gestion de deck dans un univers où le thème de la peur et de la décadence est central. En se proposant comme un jeu en ligne avec des options de personnalisation poussées, le titre vise à offrir une expérience de jeu évolutive et diversifiée sans pour autant recourir à des mises à jour payantes ou à des contenus additionnels externes au jeu de base.

La sortie sur Nintendo Switch permettra d’accéder à cette expérience en mode portable, tout en restant accessible sur d’autres plateformes selon les stratégies de déploiement qui pourraient être annoncées ultérieurement. La stratégie de lancement semble s’inscrire dans une démarche cross-plateforme, bien que pour l’instant, aucune mention n’est faite des autres supports que la Nintendo Switch.

En résumé, Deck of Haunts se présente comme un roguelike de deckbuilding qui combine la conception d’un domaine hanté à un système de cartes de combat évolutif. Les joueurs devront optimiser leur deck et aménager leur maison avec soin afin d’attirer et de terrifier les visiteurs, tout en progressant dans un univers tissé de mécanismes de jeu stratégiques et de défis croissants. La sortie est prévue pour 2025 sur Nintendo Switch, avec une attention particulière portée sur la qualité de l’expérience en mode portable.