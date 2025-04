Devolver Digital a publié un rapport révélant que la Nintendo Switch constitue la plateforme la plus performante pour leurs titres, ayant permis l’écoulement de plus de 9 millions d’unités de leurs produits, que ce soit sur le Nintendo eShop ou en vente au détail. Le rapport indique notamment que certains de leurs jeux connaissent un succès remarquable : par exemple, Gorn s’est écoulé à environ 1,5 million d’unités, tandis qu’Enter the Gungeon a atteint les 5 millions de copies vendues. Ces chiffres confirment que, hors PC, la Nintendo Switch reste le support le plus populaire pour Devolver Digital.

Forts de ce succès, l’éditeur a identifié le support Switch 2 comme une priorité stratégique pour ses futurs projets, bien qu’il ne détaille pas précisément la liste des titres destinés à cette plateforme. Cependant, le rapport mentionne que trois jeux sont actuellement en développement pour la Nintendo Switch 2, dont Starseeker, une suite à Astroneer, Human Fall Flat 2 ainsi qu’Enter the Gungeon 2. La Switch 2, lancée mondialement le 5 juin, a déjà suscité l’intérêt en raison de ses performances accrues et de sa compatibilité avec des contenus techniques ambitieux, éléments que Devolver Digital souhaite exploiter pour continuer de répondre aux attentes de sa large base de fans.

Le rapport démontre par ailleurs une transparence relative sur les chiffres de vente de certains titres, illustrant que la Nintendo Switch représente un marché déterminant pour Devolver Digital. Alors que la console a permis à l’éditeur de réaliser des performances de vente historiques dans son catalogue, il apparaît que cette collaboration avec Nintendo est vouée à se prolonger avec la prochaine génération de la console. De ce fait, l’accent mis sur le support Switch 2 confirme que l’éditeur entend poursuivre sa stratégie de développement de titres multiplateformes, en continuant à proposer des jeux adaptés aux spécifications techniques et aux avantages offerts par la Nintendo Switch 2.