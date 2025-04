Capcom Fighting Collection 2 arrive sur Nintendo Switch le mois prochain et les premiers aperçus (preview) ont été réalisés dont la notre ici même. La compilation regroupe plusieurs titres de combat rétro et de la période 3D, ce qui apporte un renouveau à des jeux auparavant confinés à des plateformes d’arcade ou à des consoles telles que la Dreamcast. Plusieurs médias ont publié leurs observations sur le jeu.

CGMagazine a indiqué que la compilation est en cours de finalisation et qu’elle semble être une sortie solide. L’inclusion de titres issus de l’ère 3D contribue à maintenir une expérience de jeu variée et actualisée, permettant ainsi de redonner vie à des classiques qui, malgré leur âge, restent intéressants à jouer.

COGConnected a souligné l’importance de cette collection pour les amateurs de jeux de combat rétro, notant que de nombreux jeux de la série Capcom vs. SNK et Power Stone, longtemps exclusifs aux salles d’arcade ou à la Dreamcast, seront enfin accessibles sur des plateformes modernes. L’ajout de Plasma Sword: Nightmare of Bilstein a été mentionné comme un bonus amusant pour ceux qui apprécient ces franchises historiques.

Game Informer a partagé une expérience personnelle positive, mentionnant que l’opportunité de revisiter des classiques tels que Street Fighter Alpha 3 Upper et Power Stone 2 ainsi que de passer plus de temps sur Project Justice et les titres de Capcom vs. SNK offrait une nouvelle dimension à cette collection. La présence du mode en ligne et la possibilité d’activer des fonctions spéciales par un bouton unique ont été également relevées, permettant de jouer à des jeux longtemps considérés comme perdus dans le temps.

Game Rant a quant à lui noté que la collection s’affiche comme une entrée essentielle dans la série Capcom Fighting Collection. La réintroduction de jeux longtemps restés exclusifs sur du matériel obsolète est perçue comme un élément important pour la préservation des jeux vidéo, en soulignant l’importance de cette initiative dans le contexte de la conservation du patrimoine vidéoludique.

Push Square a apprécié la continuité de la ligne de compilations de Capcom, soulignant la représentation de la NAOMI arcade board de SEGA dans la collection. Le site a rapporté que la majorité des titres joués restent fidèles à leur allure d’origine, avec une qualité graphique qui a su se maintenir, notamment dans Project Justice, ce qui apporte un attrait supplémentaire à la collection pour les amateurs de ce style visuel.

Nintendo Life a conclu que, d’après tout ce qui a été présenté jusqu’à présent, Capcom Fighting Collection 2 se présente comme une offre solide pour les fans de jeux de combat classiques. Les améliorations apportées aux versions actuelles et la perspective de retrouver des titres emblématiques tels que Power Stone et Project Justice sont susceptibles de satisfaire ceux qui ont apprécié l’ambiance des combats du début des années 2000.

Une Compilation de Titres de Combat Classiques pour la Génération Actuelle

Capcom Fighting Collection 2 regroupe huit jeux de combat classiques issus des années 1990 et début 2000, avec des remasters modernes intégrant des fonctionnalités telles que le rollback netcode, des modes de jeu classés et décontractés, ainsi que l’affichage des hitboxes. L’ensemble des titres présents dans la collection est le suivant : Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 UPPER, Project Justice, Power Stone, Power Stone 2 et Plasma Sword: Nightmare of Bilstein.

D’après les informations fournies lors d’une interview avec Famitsu, la sélection des titres a été guidée par plusieurs critères. Les développeurs de Capcom souhaitaient d’abord porter sur console des jeux que l’équipe aimerait jouer sur des systèmes actuels et offrir aux joueurs l’accès à des expériences historiques qui restent populaires. C’est ainsi que la volonté de reconstituer l’expérience de jeu sur les machines actuelles a mené à la création de cette compilation. Les titres Project Justice et Plasma Sword: Nightmare of Bilstein ont été choisis afin de satisfaire la demande des fans en Asie. De leur côté, les franchises Power Stone et Power Stone 2 ont été intégrées en réponse aux attentes des marchés nord-américain et européen. Power Stone 2 a été particulièrement retenu pour son aspect de combat en arène, proche d’un mode battle royale, et pour son intérêt en termes de connectivité en ligne.

Capcom a également indiqué que la société dispose d’un grand nombre de jeux de combat dans son histoire et qu’elle reste ouverte à l’idée de proposer d’autres collections à l’avenir. L’objectif de cette compilation est de permettre aux fans d’accéder à une bibliothèque de titres réputés tout en bénéficiant d’améliorations techniques apportées par les remasters modernes.

Les développeurs ont mis en œuvre des optimisations techniques pour recréer la jouabilité originale tout en améliorant la stabilité et la qualité des graphismes. La sélection a été faite en tenant compte à la fois du potentiel de jeu sur le plan matériel et des demandes des fans, notamment en ce qui concerne la reproduction de titres basés sur la Sega NAOMI arcade board. La stratégie retenue fut d’utiliser les versions jouées par un grand nombre d’utilisateurs à l’époque pour garantir une expérience authentique.

Le choix de la version physique et numérique de la compilation permet aux joueurs de revivre des expériences de combat qui étaient auparavant confinées aux anciennes consoles ou aux salles d’arcade, tout en profitant des fonctionnalités en ligne et des modes de jeu améliorés. La collection se veut complète pour les amateurs de jeux de combat rétro et vise à renouveler l’intérêt pour ces titres classiques.