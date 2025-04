Le chemin vers la sortie de FANTASY LIFE i. a été très long : The Girl Who Steals Time. Le jeu était à l’origine censé être lancé en 2023, et a connu de nombreux retards dans les années qui ont suivi. Heureusement, la date la plus récente, le 22 mai 2025, semble être la bonne, et aujourd’hui nous apporte une nouvelle vidéo de gameplay pour la profession de mineur. Regardez-la ci-dessous !

Un nouveau chapitre de la série FANTASY LIFE est sur le point de s’ouvrir ! Passez de l’un à l’autre des 14 rôles différents appelés Lives quand vous le souhaitez, et explorez une nouvelle île pleine de mystères. Construisez votre propre ville dans le présent et aventurez-vous dans le passé. Retrouvez les personnages qui reviennent et découvrez les secrets de l’île en ruine. De plus, jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble en ligne.

Une toute nouvelle entrée dans la série Fantasy Life ! Construisez votre propre ville et partez à l’aventure sur une nouvelle île ! Explorez l’île avec la vie (occupation) qui vous convient ! Voyagez entre le passé et le présent pour percer les mystères de cette île en ruine ! Les personnages les plus populaires de la série font leur retour !