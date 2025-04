Plusieurs développeurs tiers ont récemment partagé leurs impressions et leurs plans concernant la Nintendo Switch 2, révélant ainsi un engagement continu pour la plateforme et leur vision pour l’avenir des jeux vidéo multiplateformes. Des représentants de divers studios tels que WayForward, PQube, Playtonic, Big Fan Games, Shin’en, No More Robots ainsi qu’un développeur souhaitant rester anonyme ont été interrogés par Nintendo Life. Ils ont abordé des sujets allant des innovations techniques de la Switch 2 aux défis liés à l’accès aux kits de développement, en passant par leurs stratégies pour assurer la compatibilité des titres entre Switch 1 et Switch 2.

Les intervenants notent que la Switch 2 représente une évolution positive plutôt qu’un remplacement au sens strict. Andy Pearson, de PQube, a affirmé que l’éditeur soutiendra la Switch 2 avec ses futurs jeux. Il considère cette nouvelle console comme une opportunité d’atteindre de nouveaux joueurs tout en continuant d’appuyer la base existante. De son côté, Gavin Price de Playtonic a souligné l’intérêt pour la technologie de framerate à 120 Hz, bien que les détails concrets sur la manière dont cette fonctionnalité sera exploitée restent encore à préciser. Plusieurs développeurs expriment leur satisfaction quant aux innovations telles que l’HD Rumble et le mode souris des nouveaux Joy-Con. Tomm Hulett et Adam Tierney, tous deux de WayForward, ont mentionné que ces évolutions faciliteront la mise en œuvre de concepts de gameplay plus ambitieux, en particulier pour le mode multijoueur et pour des expériences qui nécessitent une précision accrue, comme l’utilisation de contrôleurs en mode souris.

D’autres questions concernent les aspects liés aux bibliothèques numériques. Harris Foster, de Big Fan Games, a évoqué le passage de la collection numérique de Switch vers Switch 2 et a exprimé son intérêt pour la facilité de transfert des sauvegardes et des jeux. Il est curieux de découvrir la manière dont Nintendo compte gérer l’héritage des titres Switch d’origine sur la nouvelle console, ce qui représente pour lui un enjeu majeur compte tenu de l’importance de ses archives numériques.

Sophie Smart, représentant No More Robots, a indiqué qu’une version Switch 2.5 ou « Pro » pourrait apparaître dans un avenir proche, suggérant la nécessité d’une version plus puissante ou disposant d’une meilleure autonomie, bien que cette question ne fasse pas l’objet d’engagements concrets à l’heure actuelle. Un développeur anonyme a quant à lui exprimé une frustration commune liée au manque d’accès aux kits de développement pour Switch 2, une situation qui complique la planification et le développement de titres innovants. Cette lacune, selon lui, est partagée par de nombreux studios, même ceux d’envergure internationale.

Manfred Linzner, de Shin’en, a rappelé que la Switch 1 fut une plateforme essentielle pour leur travail, notamment avec des titres tels que Fast RMX et Fast Fusion, et qu’ils envisagent de continuer à soutenir la Switch 2 dès son lancement. Gavin Price a ajouté qu’en tant que développeur, la Switch 2 pourrait fournir des possibilités pour rendre des expériences plus riches et en phase avec les intentions originales des créateurs, un point qui est important pour préserver la vision artistique des jeux.

Phil Spencer, de Microsoft, a également affirmé son soutien à la nouvelle console dans une interview récente, soulignant l’importance de Nintendo dans le paysage du jeu multiplateforme. Bien que certains projets spécifiques sur Switch 2 n’aient pas été détaillés, il reste clair que l’engagement de Microsoft vis-à-vis de Nintendo se traduit par un soutien continu et une collaboration visant à offrir aux joueurs des expériences innovantes sur toutes les plateformes.

Concernant la disponibilité des versions physiques, Andy Pearson insiste sur le fait que l’édition physique demeure une part essentielle de leur stratégie, même si les ventes numériques deviennent la norme. Les développeurs pensent que le marché physique reste pertinent pour de nombreux fans, malgré une réduction générale des marges. Cette approche concerne notamment les titres qui bénéficient d’un packaging soigné et d’illustrations exclusives, éléments appréciés par les collectionneurs.

