Voilà qui n’est guère nouveau : chez NT, les chats sont rois (gare à celui qui ose contredire ce fait !). Impossible dès lors de laisser sur le bas-côté le moindre titre qui met nos amis félins à l’honneur. Parfois, les découvertes sont bonnes. D’autres fois, les rencontres sont un peu plus chaotiques… Oups !

Développé par HungryDingo et édité par Pineapple Works, TactiCats est un petit jeu disponible sur l’eshop de Nintendo depuis le 20 février dernier. Jouable en solo ou en multi, le titre prône un certain fun autour de quatre modes de jeu. Malheureusement, ces derniers sont majoritairement très similaires. Il est donc préférable d’adhérer rapidement au premier, sous peine de laisser TactiCats de côté au bout de quelques minutes à peine.

Chat mérite mieux que ça !

L’essentiel des parties se résume à se ruer sur les adversaires pour les vaincre. Voilà. Fin du test, merci !

Nous aurions pu en effet nous arrêter là, tant la déception est présente face à ce titre qui n’a de fun que son titre. Parmi les 4 modes de jeu disponibles, 3 sont très proches et reposent sur le même procédé. Après avoir sélectionné le chat de son choix (parmi les 5 disponibles à l’ouverture), le nombre de participants (réels ou gérés par la machine), et la difficulté (facile, normale ou difficile), la partie commence. Les commandes sont rappelées en préambule, avec un simple schéma de la manette (ou du joy-con).

Lors de nos premières parties, nous n’avons pas bien décelé le principe de jeu. Pourtant, les commandes sont minimes. En vérité, il ne fallait pas chercher plus que le basique. « Ah… c’est juste cela… » avons nous songé…

Résumons.

Le bouton A permet d’effectuer une roulade.

Le B offre la possibilité de sauter. Tout l’intérêt du jeu est dans ce bouton : grâce à un court chargement, le joueur est apte à sauter sur un congénère jusqu’à remporter la victoire. Une petite flèche indique la direction du saut.

X met en place un bouclier temporaire : il convient de l’actionner au bon moment afin de palier aux assauts des autres joueurs/chats.

Et enfin, Y actionne les bonus collectés, disséminés aléatoirement sur le plateau de jeu. D’un intérêt limité, ils se résument à quelques stratégies supplémentaires pour vaincre l’ennemi (concombre magique, ronronnement qui laisse à distance, comportement enragé…).

Si l’idée originelle est louable (après tout, plonger dans la peau d’un matou pour aller casser la moustache du voisin, pourquoi pas !), une fois la partie lancée, le fun ne prend pas. Les graphismes sont d’un autre temps (il y a rétro, et rétro…), même les chats manquent de mignonnerie, avec des sons et des bruitages sans intérêt. Enfin, le titre n’est pas traduit en français, pour les quelques lignes présentes.

Certes, plusieurs modes de jeu sont disponibles. Le premier est le classique : sauter sur tous les chats ennemis pour gagner la partie. Le second mode est strictement identique, mais en équipe. Le troisième ? La même chose, mais pendant une durée spécifique. Rien de bien extravagant… Seul le dernier mode se détache, un peu : capturez une pelote et conservez-la le plus longtemps possible pour atteindre la victoire ! Youpi… Pour chacun des modes, la partie peut être plus ou moins longue selon le choix du joueur. Ainsi, les manches peuvent être plus nombreuses (si le joueur devient foufou de TactiCats) ou plus rapides (coucou…).

Cat-astrophique !

TactiCats manque cruellement de contenu et risque rapidement de perdre l’intérêt des joueurs. Sa seule rejouabilité repose sur un certain nombre de défis à réaliser (gagner un certain nombre de fois, attaquer les adversaires encore et encore, utiliser les bonus, etc) qui, pour certains, permettent d’obtenir de nouveaux chats.

La variabilité des environnements est correcte, avec des mises en scène distinctes et quelques objets (balles, robot aspirateur…) et animaux (souris, chien…) à découvrir. Tout cela n’est néanmoins pas suffisant pour retenir le joueur, mais mérite tout de même d’être souligné.

TactiCats est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 6 euros environ.

Le saviez-vous ?

Sans doute avez-vous déjà aperçu quelques vidéos de chats totalement effrayés face à un « simple » concombre. Ces séquences sont devenues virales sur la toile, allant même jusqu’à émettre l’hypothèse que les chats seraient terrifiés par ces légumes. Bien entendu, il n’en est rien. Mais alors, comment expliquer cette réaction ? Le concombre est placé derrière le chat, à son insu, sans que le petit félin ne s’en aperçoive. C’est donc avant tout la grande surprise, et la possible ressemblance avec un serpent, qui provoquent la réaction des petits félins. Imaginez-vous découvrir en vous retournant une peluche géante de nounours dans votre cuisine ! Surprenant tout de même… et pourtant, avez-vous peur des nounours ?