L’éditeur QUByte Interactive a annoncé l’arrivée d’une importante mise à jour pour la version Nintendo Switch de Glover, prévue pour le 23 avril 2025. Afin de célébrer cette nouvelle, le jeu bénéficiera d’une remise de 10 % pendant une durée limitée sur l’eShop.

Sorti récemment sur la console de Nintendo, Glover est un portage du jeu culte de la Nintendo 64, mettant en scène un gant magique dans un jeu de plateforme unique mêlant énigmes, physique et action. L’équipe a pris en compte les retours des joueurs pour corriger divers bugs, améliorer les performances, et proposer des ajustements de gameplay.

Détails de la mise à jour de Glover (23 avril 2025)

Succès

Correction des descriptions et des conditions de déblocage de plusieurs succès.

Monde Préhistorique – Niveau Bonus

Réajustement du placement des Garibs pour une collecte plus fluide.

Forteresse de la Peur

Suppression de murs invisibles bloquant la progression dans certains segments du niveau.

Out of This World

Restauration d’une cinématique clé pour la progression de l’histoire, précédemment absente.

Atlantis

Correction d’un problème de progression lié à un portail sombre.

lié à un portail sombre. Résolution d’un bug permettant de sauter un niveau sans ouvrir la porte requise.

Ennemis

Correction d’ennemis qui ne disparaissaient pas correctement de l’écran.

de l’écran. Résolution de comportements de disparition partielle sur plusieurs types d’ennemis.

Boss du Carnaval

Le nez du boss clignote désormais comme prévu, évitant un blocage de la progression.

Améliorations visuelles