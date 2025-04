Le studio Nekki a dévoilé un nouveau trailer de Ninja Party, son prochain jeu de Party Royale axé sur le parkour, à l’occasion du showcase Twitch Galaxies. Prévu pour une sortie en 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2, PC, iOS et Android, le jeu proposera du multijoueur multiplateforme, permettant aux joueurs de toutes plateformes de s’affronter.

Ninja Party se présente comme un jeu multijoueur free-to-play réunissant jusqu’à 12 joueurs dans des arènes dynamiques où la mobilité, la stratégie et les réflexes sont essentiels pour l’emporter. Le concept : survivre à une série de défis en éliminant ses adversaires tout en se déplaçant avec agilité grâce à des mécaniques de parkour. Le dernier ninja debout est couronné vainqueur.

« Nous voulions rassembler dans un seul jeu tout ce que nous aimons chez Nekki – des animations stylées, du parkour, de l’action fun et du PvP multijoueur », explique Mikhail Dragovalovskiy, directeur du jeu. « Nous sommes impatients de voir des joueurs du monde entier s’affronter et coopérer dans ce mélange de combat et de plateformes. »

Caractéristiques principales de Ninja Party

Action parkour multijoueur : Courez sur les murs, sautez à moto au-dessus de précipices, et affrontez vos rivaux avec style. Les affrontements se déroulent en plusieurs manches, jusqu’à la désignation du ninja suprême.

: Courez sur les murs, sautez à moto au-dessus de précipices, et affrontez vos rivaux avec style. Les affrontements se déroulent en plusieurs manches, jusqu’à la désignation du ninja suprême. Jouez en équipe : Formez un clan de trois ninjas maximum et partez ensemble en quête de la victoire. La coopération et la coordination seront clés.

: Formez un clan de trois ninjas maximum et partez ensemble en quête de la victoire. La coopération et la coordination seront clés. Jeu multiplateforme : Que vous soyez sur Nintendo Switch , Switch 2 , PC ou mobile , vous pourrez affronter vos amis et d’autres joueurs dans des parties en ligne fluides et compétitives.

: Que vous soyez sur , , ou , vous pourrez affronter vos amis et d’autres joueurs dans des parties en ligne fluides et compétitives. Personnalisation des ninjas : Débloquez et collectionnez des skins pour personnaliser votre personnage. Les apparences peuvent être obtenues gratuitement en relevant des défis dans le jeu.

: Débloquez et collectionnez des pour personnaliser votre personnage. Les apparences peuvent être en relevant des défis dans le jeu. Arsenal varié : Katana, kunai, poêle à frire… l’éventail d’armes disponibles promet des affrontements aussi drôles qu’intenses.

Ninja Party veut combiner l’accessibilité d’un party game, l’intensité d’un jeu de combat multijoueur et la créativité du parkour, le tout dans un univers visuel soigné et dynamique. Avec un modèle free-to-play soutenu par des récompenses progressives, le jeu ambitionne de devenir un incontournable du genre sur consoles et mobiles. La sortie de Ninja Party est prévue courant 2025, sans date précise pour l’instant.