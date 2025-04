Le studio Nekki a profité du showcase Twitch Galaxies du 17 avril 2025 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de SPINE, son jeu d’action solo fortement inspiré du cinéma d’action. Déjà prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, SPINE vise désormais une sortie sur Nintendo Switch 2, comme annoncé officiellement lors de l’événement. Avec plus de 400 000 ajouts en liste de souhaits sur toutes les plateformes, le titre suscite un engouement grandissant.

Une mise en scène inspirée du cinéma d’action

SPINE propose une expérience centrée sur un système de combat « Freeflow Gun Fu », où le joueur incarne Redline, une artiste rebelle accompagnée de Spine, un implant de combat doté d’une conscience propre. Ce système unique permet de passer d’un ennemi à l’autre dans des enchaînements fluides mêlant esquives, désarmements, attaques à mains nues, armes improvisées et environnements interactifs. L’ensemble est sublimé par une caméra dynamique et une chorégraphie de combat signée par des cascadeurs professionnels.

« Le combat Gun Fu Freeflow exige une conscience tactique constante – des ennemis, mais aussi de l’environnement », explique Dmitry Pimenov, directeur du jeu. « Nous voulons que les joueurs se sentent à la fois l’acteur et le réalisateur de leur propre film d’action. »

Mode Hardcore : style et défi

La bande-annonce introduit également le mode Hardcore, une variation extrême du gameplay sans dégât. Redline y porte des lunettes de soleil qui ne se briseront que si le joueur est touché par un ennemi, ajoutant un enjeu esthétique et narratif aux performances de combat parfaites.

Dans ce jeu narratif en solo, l’action se déroule dans un futur cyberpunk dominé par l’intelligence artificielle. Redline, artiste de rue rebelle, et Spine, son implant, s’unissent pour défier le pouvoir autoritaire du conglomérat Tensor. Leur quête les conduit à travers des décors dystopiques, entre utopies technologiques brillantes et quartiers pauvres en déliquescence.

Caractéristiques principales de SPINE

Une immersion cinématographique : une caméra de combat dynamique qui offre une mise en scène spectaculaire sans jamais nuire à la jouabilité.

: une caméra de combat dynamique qui offre une mise en scène spectaculaire sans jamais nuire à la jouabilité. Un système de combat unique : fusion entre tir cinématique et beat’em up au corps à corps avec combos personnalisables, objets du décor et armes improvisées.

: fusion entre tir cinématique et beat’em up au corps à corps avec combos personnalisables, objets du décor et armes improvisées. Un monde cyberpunk vivant : une atmosphère contrastée entre surfaces ultra modernes et ruelles sombres, chaque lieu devenant un théâtre de combats stylisés.

: une atmosphère contrastée entre surfaces ultra modernes et ruelles sombres, chaque lieu devenant un théâtre de combats stylisés. Une narration immersive : suivez le duo Redline et Spine dans leur combat contre l’oppression, et découvrez comment chaque affrontement a un impact sur le monde et ses habitants.

SPINE repose sur Unreal Engine 5 et l’outil d’animation propriétaire Cascadeur, garantissant des animations fluides et une mise en scène spectaculaire à chaque affrontement. SPINE est attendu sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais le titre figure déjà parmi les plus attendus du genre action solo cyberpunk.

Avec son approche chorégraphiée des combats, sa direction artistique néon-noir et ses promesses de gameplay nerveux et personnalisable, SPINE ambitionne de réinventer le jeu d’action cinématographique. Les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront eux aussi bientôt s’y plonger.