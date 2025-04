L’éditeur Whitethorn Games et le studio North Star Video Games annoncent l’arrivée prochaine de Spray Paint Simulator sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue en mai 2025, simultanément sur toutes les plateformes (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC). Le titre sera également disponible dans l’offre Game Pass. Malgré les similitudes mécaniques avec PowerWash Simulator, Spray Paint Simulator est une œuvre totalement indépendante, offrant une expérience relaxante et haute en couleur dans un univers entièrement peint à la main.

Redonnez vie à Spatterville, une pulvérisation à la fois

Dans Spray Paint Simulator, les joueurs prennent les commandes d’une entreprise de peinture au spray fraîchement lancée dans la ville de Spatterville, un lieu délabré ayant grand besoin d’un bon coup de neuf. Dans le mode Histoire, vous rencontrerez une galerie de personnages excentriques et hauts en couleur, chacun ayant une mission unique pour redonner vie à leur environnement.

Il vous faudra préparer chaque surface avant de peindre : masquage, nettoyage, réparations mineures… avant d’appliquer la peinture avec minutie et créativité. Avec des outils personnalisables, des véhicules de chantier, des échafaudages et une vaste palette de couleurs, l’objectif est simple : satisfaire vos clients tout en transformant le monde qui vous entoure.

Caractéristiques principales