Voici un résumé commenté des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 7 au 13 avril 2025, selon les données de Famitsu.

En tête pour la deuxième semaine consécutive, Super Mario Party: Jamboree continue de dominer les ventes avec 7 041 exemplaires vendus. Malgré une baisse notable de 39 %, le titre franchit le cap impressionnant de 1,26 million de copies écoulées. Un excellent score pour un party game, preuve que la formule festive de Nintendo reste une valeur sûre, surtout en période de vacances scolaires. Toujours en deuxième position, Monster Hunter Wilds (PS5) réalise 6 149 ventes supplémentaires cette semaine. Malgré une baisse de 44 %, le jeu atteint près de 794 000 unités. La franchise de Capcom continue de performer fortement sur console Sony, même si elle montre déjà des signes de ralentissement.

Seule nouveauté du classement, le RPG Progress Orders (Switch) démarre à 3 349 exemplaires. Une performance modeste pour une nouvelle licence, mais qui reste correcte compte tenu de son positionnement tarifaire plus accessible (2 700 yens) et de son éditeur Bushiroad, davantage connu pour ses licences mobiles et animées. La Nintendo Switch domine toujours largement le top 10, avec 9 jeux sur 10. Les nouveautés peinent à se faire une place durable, tandis que les titres familiaux ou multijoueurs continuent de s’imposer semaine après semaine. En parallèle, les grosses sorties comme Monster Hunter Wilds ou Xenoblade marquent une forte présence à leur lancement, mais montrent aussi une décroissance rapide typique des jeux plus orientés solo.

01./01. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 7.041 / 1.264.884 (-39%)

02./02. [PS5] Monster Hunter Wilds # <ACT> (Capcom) {2025.02.28} (¥9.082) – 6.149 / 793.546 (-44%)

03./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.208 / 3.857.392 (-25%)

04./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 4.299 / 6.303.574 (-26%)

05./03. [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition <RPG> (Nintendo) {2025.03.20} (¥6.980) – 3.774 / 101.429 (-56%)

06./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 3.550 / 8.106.663 (-28%)

07./05. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 3.414 / 253.335 (-49%)

08./00. [NSW] Progress Orders <RPG> (Bushiroad) {2025.04.10} (¥2.700) – 3.349 / NEW

09./08. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 2.712 / 1.573.028 (-34%)

10./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 2.543 / 5.745.219 (-32%)

La Nintendo Switch reste la console la plus vendue de la semaine au Japon avec 25 035 unités, bien qu’en fort recul par rapport à la semaine précédente (−10 000 unités) et à la même période en 2024 (−65%). Le modèle OLED domine largement les ventes, représentant plus de la moitié des unités écoulées. Ce ralentissement reflète l’attente grandissante autour de la Nintendo Switch 2, prévue pour juin.

Ventes hebdomadaires de consoles – Japon (du 7 au 13 avril 2025)