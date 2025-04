Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land est sorti le mois dernier à peine, et il est déjà devenu l’épisode le plus vendu de toute la série. Si cela ne suffit pas à vous convaincre d’essayer ce RPG, peut-être qu’une nouvelle bande-annonce d’éloges critiques y parviendra ? Découvrez-la ci-dessus pour voir ce que la presse pense de ce nouvel opus.

Dans un monde où l’alchimie est devenue un tabou et est considérée comme maléfique, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land suit les aventures de Yumia Liessfeldt et de ses compagnons, alors qu’ils cherchent à percer la vérité sur la chute de l’Empire Aladissien — autrefois prospère grâce à l’alchimie — et à retrouver la mémoire d’une histoire oubliée. Le périple de Yumia l’emmènera à travers un continent en ruines. Malgré les incertitudes liées à l’affrontement de son passé, elle devra tracer sa propre voie si elle espère résoudre les mystères du cataclysme qui a détruit Aladiss.

■ Créez des objets imprégnés de « mana »

SYNTHÈSE : Manipulez le « mana » contenu dans les matériaux pour créer de nouveaux objets à partir de recettes. Les objets fabriqués produiront des effets puissants dans diverses situations, que ce soit lors de l’exploration ou en combat. La puissance d’un objet dépend des matériaux utilisés lors de la synthèse, il est donc essentiel de bien choisir vos composants tout en évaluant la force du mana qu’ils renferment.

■ Une variété d’actions captivantes avec « portée » et « objets »

En combat en temps réel, vous devrez prendre des décisions en une fraction de seconde. Utilisez deux types de zones d’attaque (« portée ») et alternez entre les compétences pour adopter une stratégie adaptée. De plus, les objets synthétisés peuvent se transformer en armes comme des épées ou des lances pour attaquer. Ces objets étant réutilisables, n’hésitez pas à les employer pour repousser les ennemis qui se dressent sur votre route.