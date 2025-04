Valorware a officialisé l’arrivée de 9th Dawn Remake sur Nintendo Switch pour le 24 avril 2025, marquant le retour de son premier RPG en monde ouvert sous une forme entièrement repensée. Cette nouvelle version propose des graphismes 2.5D, des donjons refaits à neuf, un gameplay modernisé, un mode à la première personne, et du multijoueur en ligne et local à deux joueurs.

Un retour aux sources, 12 ans après

Développé par Tom Au, fondateur de Valorware, 9th Dawn Remake est la relecture complète du tout premier épisode de la série 9th Dawn, initialement sorti en 2012. Le jeu d’origine, bien que marquant pour les fans de RPG indépendants, souffrait de limitations techniques. Ce remake vise à concrétiser la vision initiale de son créateur avec une qualité à la hauteur des standards actuels.

« Le premier 9th Dawn était mon tout premier jeu terminé après huit tentatives ratées. C’est pourquoi il s’appelait ainsi. Il m’a toujours semblé inachevé, et ce remake est l’occasion de lui offrir l’attention qu’il mérite. » – Tom Au, développeur principal.

Comme l’original, 9th Dawn Remake se déroule dans un monde ouvert tentaculaire où les joueurs peuvent passer plus de 200 heures à explorer, accomplir des quêtes, collecter du butin rare, et élever des créatures. Le continent de Montelorne regorge de 45 donjons faits à la main, chacun peuplé d’ennemis redoutables et de trésors cachés.

Le joueur part à la recherche du gardien du phare disparu, en enquêtant sur la menace du Château de Maltyr, repaire de puissants monstres. Votre mission : devenir assez fort pour affronter la puissance obscure qui pèse sur la région.

Parmi les nouveautés majeures :

Graphismes 2.5D entièrement refaits avec sprites animés améliorés

avec sprites animés améliorés Donjons élargis , avec plus de complexité et de profondeur

, avec plus de complexité et de profondeur Quêtes et dialogues réécrits

Combat en temps réel , plus fluide et dynamique

, plus fluide et dynamique Mode à la première personne pour une immersion renforcée

pour une immersion renforcée Multijoueur en coop local à 2 joueurs ou en ligne

Deux mini-jeux à part entière

Le jeu inclut deux mini-jeux complets apportant une expérience additionnelle :

Fishing Survivors

Un bullet-heaven comique où vous incarnez des vers guerriers face à des vagues de poissons ennemis. Plus vous tuez de poissons, plus votre récolte de pêche sera abondante. Plusieurs missions sont liées à l’exploration de la carte principale.

Deck Rock

Un deck-builder stratégique inspiré de Slay the Spire et Roguebook, où vous collectez des cartes, montez vos champions de papier en niveau, et parcourez des donjons à thème. Un vrai jeu dans le jeu, avec des dizaines d’heures de contenu.

Fonctionnalités principales

Monde ouvert immense : Plus de 45 donjons à explorer

: Plus de 45 donjons à explorer Personnalisation de build : Compétences, sorts, attributs, équipements

: Compétences, sorts, attributs, équipements Élevage de familiers : Faites éclore des œufs pour obtenir des compagnons puissants

: Faites éclore des œufs pour obtenir des compagnons puissants Quêtes secondaires : Aidez les villages de Montelorne et récoltez des récompenses rares

: Aidez les villages de Montelorne et récoltez des récompenses rares Artisanat avancé : Forgez armes, potions, et améliorez votre arsenal

: Forgez armes, potions, et améliorez votre arsenal Mini-jeu Fishing Survivors : Un jeu à part entière avec ses propres missions et mécaniques

: Un jeu à part entière avec ses propres missions et mécaniques Mini-jeu Deck Rock : Combats tactiques en tour par tour via deck de cartes

: Combats tactiques en tour par tour via deck de cartes Multijoueur local et en ligne : Faites équipe avec un ami pour vivre toute l’aventure à deux

9th Dawn Remake sera disponible en plusieurs langues, dont le français, espagnol, allemand, coréen, japonais, chinois simplifié, et portugais brésilien.