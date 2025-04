Seed Lab a profité du Galaxies Gaming Showcase, diffusé le 17 avril 2025, pour réintroduire Starsand Island, son jeu de simulation de vie insulaire, avec un nouveau trailer révélant une atmosphère apaisante, un fort degré de personnalisation et des mécaniques de jeu inspirées des grands classiques du genre. Le jeu sortira sur Nintendo Switch, PC et autres plateformes (Switch 2?) plus tard dans l’année.

Parallèlement à cette nouvelle présentation, une campagne Kickstarter a été lancée pour soutenir le développement du projet, proposer des objectifs supplémentaires et offrir des récompenses exclusives aux contributeurs.

Dans Starsand Island, les joueurs incarnent une personne revenant s’installer sur l’île de son enfance pour retrouver calme, sérénité et équilibre. Le gameplay repose sur des activités quotidiennes relaxantes comme l’agriculture, la pêche, l’élevage d’animaux, la construction et l’interaction sociale avec les autres habitants. L’ambition du studio est de proposer une expérience riche en personnalisation, aussi bien pour les espaces intérieurs que pour les environnements extérieurs.

Fonctionnalités principales

Vivre en harmonie avec la nature : cultivez vos propres fruits et légumes tropicaux, prenez soin de vos animaux (chats, chiens, capybaras) et construisez votre maison avec une liberté de design complète, incluant jardins en terrasse et aménagements paysagers.

: cultivez vos propres fruits et légumes tropicaux, prenez soin de vos animaux (chats, chiens, capybaras) et construisez votre maison avec une liberté de design complète, incluant jardins en terrasse et aménagements paysagers. Liberté d’exploration : utilisez des véhicules comme un longboard , une mobylette rétro , ou même un bateau pour parcourir les côtes, forêts et îles voisines à votre rythme. Le jeu propose un monde ouvert invitant à la découverte.

: utilisez des véhicules comme un , une , ou même un pour parcourir les côtes, forêts et îles voisines à votre rythme. Le jeu propose un monde ouvert invitant à la découverte. Relations sociales avec les insulaires : chaque personnage possède sa propre histoire. Tissez des liens d’amitié à travers des interactions quotidiennes ou des quêtes spéciales . Il est même possible de développer une relation sentimentale avec certains habitants.

: chaque personnage possède sa propre histoire. Tissez des liens d’amitié à travers des ou des . Il est même possible de développer une avec certains habitants. Exploration et mystères : partez à l’aventure dans des zones cachées comme la Forêt aux reflets lunaires ou des ruines brumeuses. Découvrez des trésors rares, des minéraux précieux, affrontez des créatures mystérieuses et améliorez vos compétences de combat.

Les développeurs insistent sur l’aspect reposant et accessible de l’expérience, tout en permettant une profonde liberté d’expression créative. Le jeu propose également un mode multijoueur coopératif, permettant à des amis de vous rejoindre pour créer ensemble le refuge insulaire idéal.

“Nous avons mis tout notre cœur dans la création d’une expérience centrée sur le réconfort, la créativité et la connexion,” explique Golton Gao, producteur chez Seed Lab. “Starsand Island est le genre de jeu qu’on aurait aimé avoir durant notre enfance.”

Starsand Island est prévu pour hiver 2025, avec une sortie confirmée sur Nintendo Switch et Switch 2. En parallèle, la campagne Kickstarter récemment lancée permettra de soutenir le projet, de débloquer des paliers bonus et d’obtenir des objets exclusifs en jeu.

Avec sa direction artistique chaleureuse, ses mécaniques riches mais accessibles et son message centré sur le retour aux sources et la reconnexion à la nature, Starsand Island se positionne comme un nouveau titre prometteur pour les amateurs de jeux de simulation de vie paisibles.