Nintendo envisagerait d’augmenter le prix de ses amiibo aux États‑Unis, selon des listings GameStop qui affichent un nouveau tarif. Après que Nintendo a officialisé une hausse des prix de certains accessoires Switch 2 sur le marché américain « en raison de l’évolution des conditions du marché et des tarifs douaniers », ce serait désormais au tour des amiibo de voir leur étiquette grimper.

Les quatre prochains amiibo tirés de The Legend of Zelda — Tulin, Yunobo, Sidon et Riju — sont d’ores et déjà listés à 29,99 $ l’unité sur le site de GameStop, contre 19,99 $ auparavant. Quant aux trois nouvelles figurines Street Fighter 6 (Luke, Kimberly et Jamie), elles y sont passées de 29,99 $ à 39,99 $ chacune.

Ces augmentations de 10 $ correspondent aux tarifs déjà repérés chez Best Buy US, où les prochains amiibo Zelda étaient référencés à 19,99 $ et ceux de Street Fighter 6 à 29,99 $. Pour l’instant, Nintendo n’a pas communiqué officiellement sur le sujet ni mis à jour les tarifs de ces amiibo sur la boutique My Nintendo nord‑américaine.

Fonctionnellement, ces amiibo débloqueront des bonus en jeu :

Les amiibo Zelda permettront d’obtenir un tissu spécial pour le parapente de Link ainsi que des armes et matériaux utiles dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Les amiibo Street Fighter 6 offriront la possibilité de sauvegarder et charger la tenue et le style de combat de votre personnage, et d’obtenir quelques objets exclusifs.

Si Nintendo n’a pas précisé les raisons exactes de la hausse, le contexte tarifaire actuel aux États‑Unis laisse peu de doute : l’augmentation des droits de douane import frappe désormais aussi les amiibo. On peut espérer qu’un éventuel recul de ces mesures entraînera à terme une baisse des prix, mais aucun calendrier n’a été annoncé à ce jour.