Compile Heart et Idea Factory ont diffusé une nouvelle vidéo promotionnelle pour Calamity Angels: Special Delivery, leur prochain RPG de service de livraison dont la sortie est prévue cet été sur Nintendo Switch. Cette bande‑annonce met en avant le travail de l’illustrateur Kei Nanameda (Mary Skelter, Death end re;Quest) sur le design des personnages et l’univers visuel du jeu, ainsi que plusieurs mécaniques clés.

Le joueur incarne le responsable d’une équipe de livreurs excentriques chargés de transporter et protéger des colis à travers la région d’Orkotris. Outre la préparation minutieuse des paquets (inspection, emballage sans espace vide), il faut composer une équipe équipée de bon outils et d’armes improvisées pour affronter monstres et autres livreurs rivaux.

Le système de « roulette de déplacement » détermine chaque tour si l’on se rend dans une boutique pour obtenir des bonus, si l’on collecte des colis spéciaux ou si l’on croise la route d’un boss imprévu. Le moral de l’équipe constitue une ressource à surveiller : si les membres sont mécontents, ils peuvent refuser d’obéir, mais leur négligence peut parfois débloquer des actions inattendues en combat.

Les principaux éléments de gameplay :

In the Mood for Battle ? Maintenir l’humeur de vos livreurs pour éviter qu’ils n’ignorent vos ordres, tout en tirant parti de leurs réactions imprévisibles en combat.

Out for Delivery ! Consulter le Bulletin d'Affichage pour choisir les commandes, inspecter et emballer chaque colis, puis constituer l'équipe et les outils adaptés à chaque livraison.

Delivery in 3–5 Business Days (Unless you Run into a Boss) Lancer la roulette pour déterminer votre déplacement, qu'il s'agisse de boutiques, de colis spéciaux ou de rencontres de boss.

Kei Nanameda… Delivers ! Profiter d'un style cartoon coloré signé Kei Nanameda, avec des dialogues animés, des combats dynamiques et un casting de personnages hauts en couleur.

Calamity Angels: Special Delivery sera disponible en versions physique et numérique sur Nintendo Switch à l’été 2025.