Numskull Games et le studio Repixel8 ont dévoilé Neon Apex: Beyond the Limit, un jeu de course d’arcade à paraître sur Nintendo Switch en 2025. L’action se déroule sur une Terre dévastée en l’an 2124, où les pilotes humains, cybernétiques et androïdes s’affrontent pour gagner non seulement de l’argent et améliorer leurs véhicules, mais aussi pour « remporter l’âme de l’humanité ».

Le titre emprunte son esthétique et certaines touches narratives à des œuvres telles que Persona et Akira. Les joueurs débuteront dans l’arène du Neon Apex, une compétition élitiste réservée aux coureurs les plus aguerris. Ils devront maîtriser des vitesses supérieures à 200 mph, gérer leur boost, slalomer entre la circulation et effectuer des dérapages contrôlés pour dominer chaque circuit.

Caractéristiques principales :

Choisissez votre adversaire : affrontez aussi bien des pilotes d’élite humains que des concurrents augmentés cybernétiquement ou des androïdes pilotés par IA.

Préparez votre bolide : collectionnez vos gains pour améliorer votre voiture ou votre moto dans le garage, et personnalisez performances et apparence.

Vivez la vitesse : passez la barre des 200 mph, gérez votre barre de boost et enchaînez les dérapages pour conserver l'avantage sur des tracés périlleux.

Cherchez la gloire : affrontez des joueurs du monde entier grâce à des classements en ligne et gravez votre nom au sommet des tableaux de records.

Disponible dès maintenant en précommande sur l’eShop, Neon Apex: Beyond the Limit sortira le 16 mai 2025 au prix de 24,99 $ sur Nintendo Switch.