Saber Interactive et le développeur indépendant Twirlbound vous invitent à découvrir en avant-première The Knightling, le prochain jeu d’action-aventure fantastique mettant en scène un petit héros doté d’un GRAND bouclier, avec une nouvelle bande-annonce diffusée aujourd’hui à l’occasion du Galaxies Gaming Showcase. Découvrez le mélange passionnant d’exploration, de quête, de combat et de plateforme qui vous attend lorsque The Knightling sera lancé le 28 août 2025 sur Switch.

Lorsque le légendaire gardien de Clesseia, Sir Lionstone, disparaît mystérieusement, c’est à son courageux écuyer de prendre son bouclier magique, de voyager à travers les nombreuses régions du royaume et de devenir le héros dont le peuple a besoin. Dans la nouvelle bande-annonce d’aujourd’hui, vous verrez à quel point votre bouclier vous sera utile en combat, en déplacement, en exploration et bien plus encore.

Déverrouillez les capacités extraordinaires du fidèle rempart de Sir Lionstone pour sauver la situation. Bloquez, frappez et parez vos ennemis dans des batailles pleines d’action contre des monstres et des bandits puissants, puis sautez, glissez, foncez et planez à travers le pays pour découvrir de nouveaux lieux et relever des défis de plateforme gigantesques.