Gimmick! 2 est sorti le 5 septembre 2024 au prix de 19,99 € sur l’eShop. Il est publié par Clear River Games sur Nintendo Switch et développé par Bitwave Games.

Clear River Games a été créé en 2020 et est spécialisé dans la publication de jeux. Cette société appartient à la filiale du groupe Embracer Group, un conglomérat suédois de jeux vidéo. Leurs locaux sont situés à Karlstad, en Suède. Ils ont tendance à publier principalement des jeux de plateforme, mais proposent également une certaine variété de titres.

Bitwave Games est un développeur spécialisé dans les jeux de plateforme et les « shoot ’em up », issus de portages ou de remastérisations de jeux anciens. Leurs locaux sont situés à Göteborg, en Suède. L’entreprise a été créée en 2013.

C’est facile à prendre en main

Dès le début, le jeu propose deux niveaux de difficulté : « Gimmick! », le mode difficile, et « Assisté », le mode facile. De manière amusante, l’accès au mode « Gimmick! » est conditionné par la réussite d’un petit défi de plateforme, nécessitant une certaine maîtrise. Le choix de la difficulté influe sur le nombre de points de vie (trois en mode « Gimmick! », cinq en mode « Assisté »), la fréquence des points de contrôle, l’agressivité des ennemis et la complexité des énigmes.

Les commandes de Yumetaro restent fidèles au premier épisode : sauter, invoquer son étoile et la lancer pour la faire rebondir. La maîtrise de cette étoile, permettant de l’utiliser comme plateforme, est essentielle pour atteindre de nouvelles zones. La physique du jeu, élément central, s’applique à Yumetaro, à l’étoile et à divers objets, offrant ainsi des possibilités d’exploration et de résolution d’énigmes variées. Si vous faites le jeu de base, la physique du jeu ne posera pas trop problème, cependant si vous convoitez les 100%, maîtriser la physique de l’étoile et de Yumetaro reste indispensable.

Le gameplay, simple en apparence, révèle toute sa profondeur à travers les nouvelles mécaniques de niveau et la persistance des ennemis. Le level design des niveaux, l’un des outils principaux de la série, évitent au jeu de tomber dans la monotonie.

Contrairement à l’épisode précédent, axé sur le seul défi de plateforme et un level design impitoyable, « Gimmick! 2 » propose une difficulté plus juste, imputable aux erreurs du joueur plutôt qu’à la conception du jeu. L’ajout de puzzles, absents du premier opus, enrichit considérablement l’expérience. Ces puzzles impliquent généralement l’activation de leviers, maintenant l’étoile en place jusqu’à sa réutilisation. Des tuyaux qui amènent d’une zone à une autre, qui seront utilisables par l’étoile également, et bien d’autres mécaniques plus fun que les autres apparaissant au cours de l’aventure. C’est un aspect qui amène une touche de modernité à une série datant de 1992. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a de l’exploration qui vaut la peine si les cosmétiques pour le petit Yumetaro vous intéressent. C’est un ajout agréable et absolument pas obligatoire pour compléter l’aventure ; les assidus se verront récompensés, les autres pourront profiter de l’aventure qui est déjà très satisfaisante.

Si vous avez lu notre précédent test sur l’édition spéciale de Gimmick!, vous savez que le jeu est assez difficile, avec des ennemis dont l’intelligence artificielle est capable d’interagir avec le décor presque autant que Gimmick lui-même. De plus, ils ont tendance à vous poursuivre sans relâche avec une précision qui peut en surprendre plus d’un. Ils savent sauter précisément sur les plateformes et même éviter certains pièges et projectiles. Ils sont assez imprévisibles, ce qui les rend aussi difficiles que fascinants. Ce sont toujours les mêmes ennemis, mais avec de nouvelles variétés qui vous donneront du fil à retordre lorsque vous essayez de résoudre tranquillement une énigme. Les boss ont également cette particularité d’éviter et de vous poursuivre sans relâche, bien qu’ils aient un schéma d’attaque plus prévisible que les ennemis de base. Ici, pas de « touche-le trois fois et c’est fini », les combats peuvent être prenants, car vous pouvez mourir en trois coups, voire en un seul en touchant des pics, ce qui les rend difficiles, mais ils restent un défi intéressant et non frustrant. Il est important de noter que certains boss étaient déjà présents dans le premier Gimmick! ; par conséquent, tout n’est pas entièrement nouveau. Cependant, cette reprise s’inscrit dans une logique de continuité, offrant aux fans de la première heure une expérience familière tout en introduisant de nouveaux défis.

Les mêmes graphismes, mais modernisés

Les graphismes sont plutôt réussis, le titre respecte le style visuel original de la série en modernisant ses graphismes à ceux d’aujourd’hui. Les couleurs sont plus vives, les décors sont riches en détails qui ajoutent de la vie aux environnements. Les animations sont fluides et expressives pour tous les personnages, c’est satisfaisant de voir la trogne joyeuse de Yumetaro. Même les effets visuels tels que l’arc-en-ciel sur l’étoile, l’eau qui éclabousse quand vous sautez dedans, ça ajoute de la vie à tout ce qui bouge sur l’écran que ça soit vous ou les ennemis.

Un monde béni par sa musique

La musique a été faite par David Wise, il est notamment connu pour avoir fait les musiques de Donkey Kong Country et Battletoads. Toutes les musiques apportent une atmosphère nostalgique vu qu’elles restent dans l’esprit de Masahi Kageyama (le compositeur original), mais encore une fois il y a une touche de modernité. Les mélodies sont entraînantes, que ce soient les moments calmes ou dynamiques, le ton est toujours juste, ce qui les rend immersives.

Le sound design est tout aussi juste, ça ajoute à l’immersion à tout ce que vous effectuez au cours de l’aventure.

C’est court, mais vous pouvez en décider autrement

L’aventure est relativement courte. Si vous cherchez à atteindre les 100 %, il faudra récupérer tous les coffres qui donnent accès à des costumes totalement optionnels. Il n’est pas toujours évident de les trouver, mais vos recherches seront bien récompensées. Si vous terminez l’aventure sans rien récupérer, elle dure entre 4 et 6 heures, ce qui est assez court. En ajoutant tous les niveaux bonus, la durée devrait se situer entre 7 et 10 heures, et avec tous les éléments cosmétiques, plutôt entre 14 et 16 heures. Vous pouvez décider de votre durée de vie selon votre envie, bien que ça fasse un poil cher pour 20€.