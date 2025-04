Bandai Namco a dévoilé aujourd’hui la date de sortie de Super Robot Wars Y sur Nintendo Switch : rendez‑vous le 28 août 2025 pour embarquer dans la toute nouvelle saga de ce tactical RPG emblématique. Le studio a également diffusé une seconde bande‑annonce présentant des extraits de gameplay et confirmant la présence de SSSS.Dynazenon et de Godzilla Singular Point au sein du casting inédit du titre.

Super Robot Wars Y reprend la formule éprouvée de la série en vous invitant à placer vos unités sur une grille tactique et à commander vos pilotes — issus de plus de vingt‑cinq franchises d’anime différentes — afin de repousser des vagues d’ennemis dans des affrontements épiques. À l’issue de chaque mission, crédits et ressources vous permettront d’améliorer vos robots et d’entraîner vos pilotes pour en faire de véritables héros capables de relever les défis à venir.

Parmi les séries représentées figurent notamment Reideen the Brave, Mobile Suit Zeta Gundam, Mobile Fighter G Gundam, Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack, Code Geass : Lelouch of the Rebellion – Emperor, ainsi que les deux nouvelles licences SSSS.Dynazenon et Godzilla Singular Point. Les fans retrouveront également des unités cultes comme le Cybuster, le VangNex et le GranVang, ainsi que le mystérieux Tyranado Rex.

Plusieurs éditions seront proposées :

Édition Standard (physique)

• Une copie du jeu

• Bonus de précommande (physique et numérique) : deux missions additionnelles pour débloquer Cybuster, VangNex et GranVang, ainsi qu’une mission « Special Starter Pack ».

Digital Deluxe Edition

• Le jeu en téléchargement

• Contenus téléchargeables #1 & #2 (cinq nouvelles unités et 16 missions supplémentaires par pack + nouveaux assistants)

• Accès anticipé aux DLC

• Deux missions supplémentaires pour obtenir Xelguard, Tyranado et Tyranado Rex

• Pack « Bonus Mission » (15 missions annexes pour gagner des pièces d’amélioration)

• Contenu additionnel à l’achat : deux « Enhancement Part » et deux « Skill Program », crédits et MXP bonus

Digital Ultimate Edition

• Le jeu + DLC #1 & #2 + Pack Bonus Mission

• Premium Sound & Data Pack (31 musiques d’anime, 15 compositions originales)

• Artbook de 55 pages + mission bonus

• Contenu de la Digital Deluxe Edition + Ultimate Edition (deux pièces d’amélioration supplémentaires, crédits et MXP)

Super Limited Edition (27 200 ¥)

• Le jeu + tous les bonus numériques

• Original soundtrack (76 pistes), set de stands acryliques et figurine Robot Spirits : Rundrache

• Contenu bonus des éditions Deluxe et Ultimate

En attendant sa sortie, les amateurs peuvent d’ores et déjà découvrir la deuxième bande‑annonce de Super Robot Wars Y, riche en scènes de combat spectaculaires et en interventions de leurs robots favoris. L’aventure tactique se prolongera bien au‑delà des frontières de chaque univers d’origine, pour un crossover sans précédent qui promet de marquer l’histoire de la franchise.