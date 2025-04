Sorti sur Nintendo Switch, Thunder Ray est un jeu de boxe arcade qui veut ressusciter les sensations des classiques comme Punch-Out!! tout en y injectant une bonne dose de modernité, de muscles et de science-fiction. Développé par Purple Tree Studio, connu pour Ponpu ou Golazo!, ce titre promet des affrontements spectaculaires à base de réflexes affûtés et de style old school. Alors, Thunder Ray est-il un vrai champion ou juste un sparring partner de luxe ? On a enfilé nos gants, et voici notre verdict.

Un pitch entre Rocky et Dragon Ball

Dans Thunder Ray, vous incarnez Ray, un boxeur d’exception qui a tout écrasé sur Terre. Mais sa légende va prendre une toute autre dimension lorsqu’il est enlevé par une mystérieuse entité intergalactique et envoyé affronter les meilleurs combattants de l’univers. Oui, vous avez bien lu : boxe galactique. Chaque adversaire est une créature unique, allant du cyborg meurtrier à la prêtresse mystique, chacun avec sa propre histoire, son style de combat et ses failles à exploiter.

Le scénario tient sur un coin de ring, mais il est porté par une direction artistique et une mise en scène qui assument pleinement le délire SF. Les cinématiques sont très stylisées, souvent animées à la manière d’un comic book dynamique et sanglant. Thunder Ray ne cherche pas la profondeur, mais il réussit à installer un univers barré et cohérent, dans lequel on prend plaisir à enchaîner les duels.

Un timing frappant

Le cœur du jeu repose sur un gameplay exigeant et très orienté arcade. À la manière d’un Punch-Out!! Vous faites face à un adversaire qui reste devant vous et il vous faudra utiliser les directions gauche et droite pour esquiver du bon côté, la touche bas pour faire une esquive en baissant la tête, et le bouton haut pour mettre la garde et bloquer les coups. Les touches A et X servent à frapper directement le visage de l’adversaire, tandis que B et Y portent les coups au corps. Vous avez une jauge de super de 3 niveaux, dont chaque niveau atteint vous permet d’accélérer la vitesse de vos frappes, et en maintenant les gâchettes L et R vous pouvez envoyer des coups ultra puissants. Chaque adversaire possède des patterns à apprendre, des faiblesses à repérer et des fenêtres très précises pour placer vos coups. Vous pouvez esquiver, parer, donner des crochets, des uppercuts, et charger des coups spéciaux destructeurs quand la jauge est pleine.

Ce qui frappe, c’est la précision du gameplay : chaque combat est un mini-puzzle où l’observation est la clé. Il faut anticiper les attaques, réagir au bon moment, et surtout ne pas paniquer sous la pression. Les erreurs coûtent cher, et certains boss peuvent devenir frustrants si l’on ne parvient pas à décoder leurs enchaînements. Le jeu propose plusieurs niveaux de difficulté, ce qui est appréciable, mais dans l’ensemble, Thunder Ray s’adresse aux joueurs qui aiment un minimum le challenge. Il n’y a pas de mode histoire complexe ou d’arbre de compétences : ici, c’est du pur 1 contre 1, du muscle et des réflexes.

Des graphismes qui patatent !

Visuellement, Thunder Ray est une petite claque. Le style graphique mélange le cartoon ultra-stylisé et la BD gore, avec des sprites dessinés à la main, animés avec soin. Chaque combattant est un spectacle à lui tout seul, avec une personnalité visuelle marquée, des animations fluides et des effets de lumière bien placés.

Les arènes de combat, bien que fixes, sont pleines de détails et participent à l’ambiance galactique du jeu. Mention spéciale aux impacts de coups : ils sont exagérés, sanglants, avec des gerbes de fluide et des zooms dramatiques qui renforcent la brutalité des combats. On sent que le jeu mise à fond sur son esthétique pour compenser sa relative simplicité structurelle et sa durée de vie bien maigre, avec ses 8 combattants – mais ça marche.

Sur Switch, le jeu tourne bien, que ce soit en mode docké ou portable. Les temps de chargement sont courts, et la fluidité est constante, ce qui est essentiel pour un jeu basé sur la précision.

Côté bande-son, Thunder Ray propose une musique dynamique, entre électro-punk et synthwave galactique. Les morceaux collent bien à l’action, même s’ils ne sont pas particulièrement mémorables. Les bruitages, en revanche, sont très réussis : les coups ont un vrai « impact », les grognements des adversaires ajoutent du caractère, et les effets sonores lors des attaques spéciales accentuent le côté spectaculaire des combats.

On regrette peut-être l’absence de doublages un peu plus poussés pour les dialogues ou les introductions, mais dans l’ensemble, le sound design est efficace, même s’il ne révolutionne rien.

Un jeu qui a du punch ?

Thunder Ray, c’est un jeu très fun… pour les bons joueurs. Son gameplay est nerveux, ses affrontements sont intenses, et son style visuel envoie du lourd. C’est un titre parfait pour de petites sessions, où on voudra en prendre plein les yeux pendant 1h, en dégommant la totalité des adversaires. Mais il faut aussi souligner ses limites : le contenu est assez maigre. Il y a peu de combattants, peu de modes (pas de multi local ou en ligne), et une fois la campagne finie, l’intérêt retombe un peu. On aurait aimé plus de variété, un mode entraînement, ou un classement pour donner une dimension plus compétitive.

Cela dit, pour le prix, le rapport qualité/durée de vie reste honnête, d’autant qu’il est régulièrement en promotion sur l’eshop aux alentours de 4 euros. Si vous aimez les défis à l’ancienne, où l’apprentissage passe par l’échec, vous allez adorer. Si vous cherchez un jeu de boxe plus réaliste ou narratif, ce n’est clairement pas le bon candidat.

Thunder Ray est disponible depuis le 14 septembre 2023 sur l’eShop au prix de 14,99 euros, en français.