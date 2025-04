Alors que Nintendo s’apprête à lancer sa Switch 2 le 5 juin prochain, la question d’un portage de Diablo IV sur sa nouvelle console commence à circuler avec insistance. Interrogé par Danny Peña sur GamerTag Radio, Rod Fergusson — producteur exécutif de la série Diablo et ancien responsable de la franchise Gears of War — n’a pas fermé la porte à cette possibilité : « La Switch 2 a la puissance nécessaire pour faire tourner un jeu comme Diablo IV, donc c’est quelque chose à envisager », a-t-il confié.

Fort de la réussite de Diablo II: Resurrected et Diablo III sur la Nintendo Switch première du nom, Blizzard sait déjà que sa licence trouve un accueil chaleureux sur une console hybride. Fergusson s’est même montré confiant quant à la rétrocompatibilité : « Avec la rétrocompatibilité, Diablo II et Diablo III seront jouables dès le lancement de la Switch 2 », rappellant que le terrain est déjà balisé pour la franchise sur la machine de Nintendo.

Pour autant, le dirigeant préfère temporiser : « Le vrai défi n’est pas tant la configuration matérielle que la gestion des services en ligne sur Switch. Historiquement, cela a parfois posé problème, mais j’espère qu’avec le lancement de la console et l’évolution de la plateforme, ce sera de plus en plus simple et pertinent d’y déployer un service live. »

Cette mention n’en est pas moins significative : alors que de nombreux éditeurs se montrent d’ores et déjà désireux d’exploiter les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2 — à commencer par le mode souris introduit avec les Joy-Con 2 — Blizzard affiche une volonté claire de poursuivre sa collaboration avec Nintendo. La prise en charge des crédits multiplateformes, des sauvegardes cloud ou encore de l’interface adaptée au tactile sont autant d’aspects que l’éditeur aura à peaufiner pour offrir une expérience Diablo IV digne de ce nom sur la console.