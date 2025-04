La question du succès commercial d’une nouvelle console ne se pose pas tous les jours : chez Nintendo, le renouvellement se compte en années, et l’arrivée d’une machine sur le marché est toujours un événement. Interrogée par Frandroid, Charlotte Massicault, directrice de l’activité gaming de la Fnac, nous brosse un premier bilan des précommandes de la Nintendo Switch 2… et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’enseigne ne cache pas son enthousiasme.

D’emblée, Mme Massicault évoque un « niveau de précommande historique ». Les réservations ont été ouvertes dès le Nintendo Direct du 2 avril, et la Fnac a rapidement dû faire face à une demande inédite, en particulier sur le pack Mario Kart World. « Les premiers jours, ce week‑end d’ouverture, c’était complètement dingue », se souvient‑elle. « Nous avons atteint, en quelques heures, un niveau de précommande sur console que nous n’avions jamais observé. »

Contrairement à la tradition Nintendo, qui privilégie habituellement le grand public et les familles, la communication autour de la Switch 2 cible résolument les « core gamers ». Résultat : « Le prix n’est pas un frein », assure la directrice gaming de la Fnac. L’écart de quelques dizaines d’euros par rapport à la première génération n’a pas découragé les passionnés, qui préfèrent, de loin, mettre la main sur la version la plus puissante et les accessoires associés dès la mise en vente.

Car c’est sans doute l’autre grande surprise de ces précommandes : le succès des accessoires. La nouvelle manette Pro Controller, certes plus chère, se vend presque « au même rythme que la console », explique Charlotte Massicault, et c’est la caméra dédiée au mode GameChat qui réalise la meilleure performance. « Le poids des accessoires, par rapport aux lancements précédents, est beaucoup plus important : on voit clairement une communauté de joueurs qui veut tout l’écosystème, de la console aux périphériques. »

Seul point d’ombre dans ce tableau : les réservations de jeux. « Les titres Switch 2 peinent un peu en précommande, sans doute à cause des prix pratiqués », observe‑t‑elle, tout en se voulant rassurante : « On sait qu’il y aura une grosse accélération sur la fin, à l’approche du lancement. » Les fans se tourneront d’abord vers Mario Kart World, avant de découvrir les autres exclusivités à la mi‑juin.

Quant aux stocks, la Fnac se montre confiante : « Nintendo nous a donné des allocations suffisantes pour le marché français. Est‑ce qu’il pourra y avoir quelques difficultés en juin ? Tout à fait possible, mais tous ceux qui ont précommandé seront servis. » Mieux, si la Fnac venait à douter d’une disponibilité « day one », elle fermerait immédiatement les précommandes.

Pour marquer l’événement, dix boutiques Fnac (Paris, Île‑de‑France et province) ouvriront leurs portes à minuit le 5 juin, jour de lancement officiel, avec animations, concours et surprises concoctés en partenariat avec Nintendo. De quoi célébrer, comme pour Tears of the Kingdom en 2023, un nouveau chapitre de la console la plus populaire de la décennie.