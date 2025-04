Réalisée par KONAMI animation, cette mini-série d’animation disponible sur la chaîne Yu-Gi-Oh! débute avec un premier épisode intitulé Assaut de l’Air I – Assaut de l’Air – Raye

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) dévoile aujourd’hui le premier épisode de Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES, une mini-série d’animation promotionnelle. Réalisé par KONAMI animation, l’épisode inaugural introduit l’arc Assaut de l’Air et donne vie au thème préféré des fans grâce à de l’animation de haute qualité.

Chaque mois, un épisode époustouflant enrichira l’histoire de monstres emblématiques de la saga. Le deuxième épisode de l’arc Assaut de l’Air sera diffusé en mai et racontera l’affrontement entre les deux rivaux Assaut de l’Air – Raye et Assaut de l’Air – Roze.

Il sera suivi d’un épisode intitulé Le Déchu et la Vertueuse en juin, qui se concentrera sur deux cartes très populaires : Albaz le Déchu et Dogmatika Ecclésia, la Vertueuse. D’autres thèmes suivront plus tard dans l’année.

KONAMI animation est un studio d’animation fondé en février 2024. Le studio allie l’héritage de KONAMI en matière de développement de jeux à une technologie de pointe pour produire de l’animation captivante.