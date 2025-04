Les aficionados de football américain sur consoles attendaient un retour de la franchise Madden NFL depuis la parution de Madden NFL 13 sur Wii U. Cette attente semble en passe de devenir réalité : d’après les révélations du leaker billbil‑kun relayées par VGC, Madden NFL 26 sera officiellement dévoilé cette semaine, avec une date de sortie calée au 14 août 2025.

Une annonce imminente

Le journaliste à l’origine de la fuite, réputé pour sa fiabilité sur le site Dealabs, indique que l’édition standard de Madden NFL 26 sera disponible le 14 août, à quelques semaines du coup d’envoi de la saison NFL prévu le 4 septembre. Les éditions Deluxe offriront quant à elles un accès anticipé de trois jours, permettant aux joueurs les plus impatients de débuter leurs parties dès le 11 août. De plus, les abonnés EA Play (inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate) bénéficieront d’un essai de 10 heures à partir de cette même date.

Ce qui rend cette annonce particulièrement excitante pour la communauté Nintendo, c’est la promesse faite par EA de porter ses titres phares sur la Nintendo Switch 2. Interrogé lors de la présentation officielle de la console début avril, l’éditeur avait confirmé travailler sur des jeux de sport « conçus spécifiquement » pour la nouvelle portable de Nintendo. Reste toutefois à savoir si Madden NFL 26 sera simultanément proposé sur Switch 2, ou si la console bénéficiera d’une version à part, optimisée pour son hardware.

Un line‑up cross‑générationnel ?

Traditionnellement, les opus Madden font l’impasse sur les consoles « old gen » (PS4, Xbox One) dès lors que les nouvelles plateformes PS5 et Xbox Series X|S sont consolidées. Les indices laissent à penser qu’EA pourrait ne pas maintenir de version PS4/Xbox One pour NFL 26, à l’image de ce qui a été observé pour F1 25. Néanmoins, l’arrivée d’un Madden sur Switch 2 constituerait un véritable signal fort de la part d’EA pour soutenir la console de Nintendo.

L’annonce officielle de Madden NFL 26 est attendue au plus tard le 25 avril 2025, date à laquelle EA devrait dévoiler son trailer de présentation et confirmer – ou infirmer – la disponibilité Switch 2. À moins d’une semaine de l’événement, les paris sont ouverts : Madden NFL 26 marquera-t-il le grand retour de la franchise sur les consoles Nintendo, ou faudra‑t‑il patienter pour une déclinaison dédiée ?