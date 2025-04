Inspiré de la bande dessinée Maliki, Maliki: Poison of the Past est une odyssée fantastique mêlant phases de jeu de rôle, d’exploration, résolutions d’énigmes temporelles et combats au tour-par-tour

Roubaix et Auray, le 22 avril 2025 – Ankama et Blue Banshee ont le plaisir d’annoncer que Maliki: Poison of the Past, le tout premier jeu développé par le studio breton, est disponible sur Nintendo Switch™ et PC via Steam et Ankama Launcher.

Un projet porté par Souillon, le créateur de la bande dessinée Maliki

Publiées pour la première fois en 2004 sous forme de bandes dessinées en ligne, les histoires des Maliki sont assez proches de la vie quotidienne de leur auteur, avec ses chats, ses vacances, ses états d’âme ou ses souvenirs d’enfance. L’effet de sur-dramatisation utilisé pour un rendu comique est inspiré des méthodes de dessin issues des mangas et du chibi japonais.

“Le challenge a été d’adapter pour la première fois en 3D mon style graphique 2D, très expressif.” commente Souillon. “Le choix d’un style « chibi » (petit corps, grosse tête) était tout indiqué pour une meilleure perception des visages et des attitudes des personnages, ainsi que pour garder la légèreté comique propre à l’esprit d’origine de Maliki.”

Développé par Blue Banshee, studio co-créé par Souillon, Maliki: Poison of the Past est l’héritage de 20 ans d’existence de 3 romans et de la bande-dessinée Maliki, dont les 8 tomes se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires en France et dans le monde.

“Le lore de Maliki, riche de 20 ans d’histoire, ne devait surtout pas constituer un obstacle à la découverte de l’Univers. Poison of the Past est une nouvelle porte d’entrée qui s’adresse avant tout aux personnes qui ne connaissent RIEN de Maliki.” ajoute Souillon. ”Je vous garantis une découverte totale et sans aucun pré-requis, aussi bien pour les novices que pour les connaisseurs.”

Une fable écologique empreinte d’humour

Souillon aime intégrer la magie dans le monde réel. L’histoire de Maliki: Poison of the Past se déroule sur Terre, à des périodes différentes, dans des lieux que certains connaissent peut-être (y’a-t-il des Parisiens dans la salle ?). Les joueurs sont invités à rejoindre Maliki et sa famille loufoque dans leur combat épique contre Poison, une redoutable créature végétale qui a colonisé l’espace-temps. Ensemble, ils vont participer à une odyssée fantastique alliant exploration, énigmes temporelles et combats au tour-par-tour.

“L’écologie est un sujet qui me tient à cœur, et dans lequel rien n’est jamais tout noir ou tout blanc. Il y est surtout question d’espèces luttant chacune pour leur survie ou leur famille. Le jeu pose la question de la place de l’humanité dans la nature, sans jugement ni complaisance.” confie Souillon.

Des musiques spécialement composées par Starrysky et Motoi Sakuraba

La musique originale de Maliki: Poison of the Past a été composée par Starrysky, groupe de rock français, fortement inspiré par la musique asiatique et les génériques d’anime, qui ajoute : “Composer pour un tel projet a été une expérience incroyable. L’univers du jeu est une occasion parfaite de lier nos influences japonaises à des styles de musique modernes, tout en donnant aux thèmes – notamment de nombreux clins d’œil au générique que nous avions sorti en 2020 – une tournure narrative riche en émotions. Cerise sur le gâteau, plusieurs chansons viennent compléter cette bande-son de plus de deux heures. On a hâte que le public puisse découvrir tout ça !”

Une des musiques du jeu a également été spécialement créée par le célèbre compositeur japonais Motoi Sakuraba, qui a précisé : “La raison pour laquelle j’ai décidé de composer est que je veux créer de la musique pour les gens qui ont besoin de ma musique. Le sentiment est le même, qu’il s’agisse d’un match majeur ou d’un match mineur. Si le calendrier et les autres conditions sont réunis, j’aimerais écrire de la musique autant que possible. Je serais extrêmement heureux si ma musique aidait le jeu d’une manière ou d’une autre ! »

Maliki: Poison of the Past, est disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam et Ankama Launcher au prix généralement constaté de 29,99 €, et a reçu la classification PEGI 12+.

L’HISTOIRE :

Dans un futur proche, l’humanité est au bord de l’extinction, asservie par le redoutable Poison, un monstre végétal qui altère le continuum espace-temps. Menée par l’énigmatique Maliki, une poignée de naufragés temporels joignent leurs forces et s’organisent au sein du Domaine, un bastion hors du temps encore préservé de la menace.

Le joueur incarne Sand dans ses voyages à travers les époques pour réparer le continuum. Il devra utiliser son Chrono Pack pour manipuler le temps, combattre les monstres qui ont infesté les mondes du passé aux côtés de Becky, Fang et Fénimale, une troupe de personnages loufoques et un peu magiques. En participant à des batailles stratégiques, il pourra altérer le temps et déclencher des attaques conjointes dévastatrices avec ses coéquipiers.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU JEU :