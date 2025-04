Maliki: Poison of the Past est l’héritage de 20 ans d’existence de 3 romans et de la bande-dessinée Maliki, dont les 8 tomes se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires en France et dans le monde. Le jeu est développé par le studio Blue Banshee, co-créé par Souillon, l’auteur et créateur de Maliki.

Les joueurs sont invités à rejoindre Maliki et sa famille loufoque dans leur combat épique contre Poison, une redoutable créature végétale qui a colonisé l’espace-temps. Ils vont participer à une odyssée fantastique à travers les époques, offrant un mélange unique d’exploration, d’énigmes temporelles et de combats au tour-par-tour pleins de surprises.

Caractéristiques principales :