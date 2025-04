Le studio indépendant 3DClouds a annoncé aujourd’hui la date de sortie mondiale de Trident’s Tale, son nouveau jeu d’aventure solo grand public aux accents de conte de pirates. Le titre sera disponible à partir du 22 mai 2025 au prix de 24,99 £/24,99 $/24,99 €, sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ainsi que sur PC via l’Epic Games Store, Steam et GOG.

Dans Trident’s Tale, le joueur incarne Ocean, une jeune pirate déterminée à retrouver un artefact magique légendaire pour sauver son père d’un péril imminent. La progression se déploie au fil d’îles variées, chacune proposant :

Des énigmes environnementales : manipulation de mécanismes antiques, découvertes de passages cachés et énigmes basées sur la topographie locale.

: manipulation de mécanismes antiques, découvertes de passages cachés et énigmes basées sur la topographie locale. Le recrutement d’équipiers charismatiques : chaque nouveau membre du groupe apporte des compétences spécifiques et enrichit la trame narrative.

: chaque nouveau membre du groupe apporte des compétences spécifiques et enrichit la trame narrative. Des batailles navales : paramétrage des canons, gestion de la vitesse et de la trajectoire du navire selon la météo et la topographie maritime.

: paramétrage des canons, gestion de la vitesse et de la trajectoire du navire selon la météo et la topographie maritime. L’affrontement de créatures mystiques : confrontations tactiques, équilibrant accessibilité et profondeur de jeu.

Connu pour ses productions destinées à un public familial – parmi lesquelles Transformers : Galactic Trials, Paw Patrol World et Hot Wheels Monster Trucks : Stunt Mayhem – 3DClouds mise sur une prise en main intuitive, une montée en difficulté progressive et une ergonomie soignée, afin d’éviter la frustration chez les joueurs les moins expérimentés.

Federico Carafoli, directeur général de 3DClouds, déclare :