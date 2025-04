Après plus de deux ans d’attente et plusieurs reports, FANTASY LIFE i : La Fille qui Vole le Temps se donne enfin une date de sortie : le 22 mai 2025. Initialement prévu en 2023, ce nouvel épisode tant attendu de la série de simulation de vie RPG de Level-5 s’illustre aujourd’hui via une toute nouvelle bande-annonce « Cuisine à la sauce temporelle », dédiée à la profession de Chef.

Dans cette vidéo de gameplay, on découvre comment le Chef Life peut :

Composer des recettes inédites en récoltant des ingrédients uniques, tant dans le présent que dans le passé de l’île mystérieuse.

en récoltant des ingrédients uniques, tant dans le présent que dans le passé de l’île mystérieuse. Exploiter le pouvoir du Temps pour dénicher des denrées anciennes, puis les ramener à la cuisine moderne afin d’inventer des plats aux effets surprenants.

pour dénicher des denrées anciennes, puis les ramener à la cuisine moderne afin d’inventer des plats aux effets surprenants. Cuisiner en coopération : jusqu’à quatre aventuriers peuvent se réunir en ligne pour partager leurs récoltes, échanger des recettes et organiser de véritables festins qui boostent les statistiques de chacun et débloquent des bonus pour la construction de votre cité.

Mais la vie de Chef ne représente qu’une facette de l’aventure. FANTASY LIFE i enrichit la formule originelle avec :

Une île inédite empreinte de mystère : parcourez ruines ancestrales, temples engloutis et forêts oubliées pour percer les secrets de ce territoire déchiré entre présent et passé.

: parcourez ruines ancestrales, temples engloutis et forêts oubliées pour percer les secrets de ce territoire déchiré entre présent et passé. Construction de ville à deux époques : bâtissez et personnalisez votre village dans le monde actuel, puis remontez le temps pour modeler son ancêtre historique, révélant architectures, PNJ et quêtes exclusives à chaque ère.

: bâtissez et personnalisez votre village dans le monde actuel, puis remontez le temps pour modeler son ancêtre historique, révélant architectures, PNJ et quêtes exclusives à chaque ère. Quatorze “Lives” à maîtriser : guerrier, mage, forgeron, alchimiste… Chaque vocation dispose de son propre arbre de compétences, de mini-jeux et d’objectifs, invitant à combiner les métiers pour surmonter tous les défis.

: guerrier, mage, forgeron, alchimiste… Chaque vocation dispose de son propre arbre de compétences, de mini-jeux et d’objectifs, invitant à combiner les métiers pour surmonter tous les défis. Retrouvailles et nouvelles rencontres : les personnages marquants de la série originelle font leur retour, aux côtés de héros, de méchants et de créatures inédites dont les histoires s’entremêlent au fil du temps.

Coloré, riche en systèmes de forge et en passages solo ou coopératifs, FANTASY LIFE i : La Fille qui Vole le Temps entend séduire à la fois les nostalgiques de la licence et les nouveaux venus. Le trailer « Cooking With a Twist » donne un avant-goût alléchant de la créativité culinaire qui vous attend, tout en rappelant à quel point chaque “Life” contribue à l’évolution de votre aventure et à l’essor de votre communauté.

Préparez-vous : le voyage à travers les époques, le commerce et les papilles s’ouvre le 22 mai 2025 !