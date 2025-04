Après un remaster de Onimusha Warlord, le premier de la saga, Capcom a décidé de continuer sur sa lancée avec sa suite, Samurai’s Destiny ! Un jeu qui avait obtenu des notes énormes à sa sortie en 2002, seulement 1 an après le premier, car le jeu avait réussi à se renouveler et à sublimer son gameplay.

Nous avons eu la chance de pouvoir jouer en avance au début de ce second remaster, et nous allons donc en parler un peu avec vous.

Seulement 1 an après Warlords

Ce qui était vraiment le plus choquant à l’époque, c’était la petite année qui séparait les deux opus sortis sur PlayStation 2. Le premier avait repris un peu la formule Resident Evil, Capcom étant fan à l’époque de décliner ses jeux sous plusieurs formes, nous avons donc eu ce premier Onimusha qui reprenait pas mal d’éléments de Resident Evil, notamment avec son ambiance pesante et pleine de monstres, mais aussi avec le déplacement de ses personnages dans des zones à caméra fixe qui s’enchaînent comme une série de longs couloirs.

Après avoir eu un héros qui reprenait les traits de l’acteur Takeshi Kaneshiro, dans Onimusha 2 nous changeons totalement de héros et nous allons jouer Jubei qui reprend quant à lui les traits de l’acteur Yusaku Matsuda. Alors ces acteurs ne parleront plus à grand monde aujourd’hui, mais ils furent de grandes stars à une époque au Japon. Le village de Jubei a été décimé par Oda Nobunaga et son armée de démons. Énervé, Jubei part alors avec l’objectif de se venger. Au cours de son voyage, il rencontre un démon féminin qui lui confère un pouvoir, celui d’absorber l’énergie des démons. Cette marque lui permettra aussi par la suite de débloquer des armes comme la première qui est une épée dotée du pouvoir de la foudre, et par la suite nous aurons également une lance avec le pouvoir du givre.

Ce deuxième opus possède un gameplay plus « ouvert » que le premier avec notamment un village qui sert de hub, et des alliés que nous allons pouvoir choyer à base de cadeaux et qui nous offriront en retour des objets qui nous seront bien utiles. Nous avons aussi la possibilité de nous transformer en Onimusha pendant quelques secondes, ce qui fera des dégâts énormes et pourra sauver un combat contre un boss un peu retors.

Nous avons donc eu la possibilité de jouer aux deux premières heures environ. Sur PlayStation 2, un des gros soucis venait du doublage anglais, vraiment pas fameux et qui avais du mal à prendre sur cette ambiance purement japonaise. Mais ce remaster nous permet d’avoir le doublage audio en japonais, et corrige donc un des problèmes de l’époque.

Visuellement le jeu était magnifique à sa sortie, et bien que 23 longues années se soient écoulés, le remaster, sans avoir refait l’intégralité du jeu – ce n’est pas un remake –, a réussi à rendre plus agréable en 2025 les visuels de la PS2 tout en gardant quand même à l’esprit que c’est un jeu de 2002. Nous avons donc des graphismes un peu plus fins, un antialiasing plus prononcé et franchement, que ce soit en portable ou en docké, le jeu était plutôt agréable. Quand on garde à l’esprit qu’il s’agit d’un remaster.

Nous avons aussi la possibilité de « facilement » basculer d’une arme à une autre, ce qui est très agréable bien qu’un peu rigide à faire en combat. Cela permet au moins de basculer sans avoir à passer par le menu.

Premières impressions

Personnellement nous n’avions pas fait ni le premier en remaster, ni le 2 à l’époque, c’est donc une totale découverte et nous avons beaucoup apprécié ce que nous avons découvert. Un gameplay qui certes est d’époque, mais qui fonctionne encore aujourd’hui malgré sa rigidité, une super ambiance que ce soit visuellement ou auditivement. Avec les doublages en japonais, nous avons une immersion complète. Nous avons donc hâte de poursuivre cette aventure !