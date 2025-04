C’est via twitter que Furukawa, président de Nintendo, s’exprime sur le lancement de la nouvelle console au Japon et du coup sur les loteries. On y apprend que 2,2 millions de japonais ont déjà demandé une précommandes Nintendo Switch 2.

Nintendo a commencé à accepter les demandes d’achat de la Switch 2 via My Nintendo Store (sur la base d’une loterie) au Japon le 2 avril. Depuis, l’entreprise a reçu 2,2 millions de demandes, ce qui dépasse largement le nombre de consoles qu’elle sera en mesure de fabriquer et d’expédier via My Nintendo Store d’ici le 5 juin. Par conséquent, une grande partie des utilisateurs ayant postulé à la première loterie n’auront pas le droit d’acheter la Switch 2 lorsque les gagnants seront annoncés demain.

Nintendo inscrira automatiquement les perdants à la deuxième série de ventes par loterie afin de leur épargner cette peine, mais la société prévoit qu’elle ne sera toujours pas en mesure de répondre à la demande dans son intégralité d’ici là. En réponse à l’intérêt considérable suscité par la Switch 2, Nintendo s’efforce de renforcer la production. Entre-temps, les détaillants japonais devraient commencer à accepter les demandes de précommande à partir du 24 avril.

Pour mettre cela en perspective, la Switch originale, qui est maintenant la console la plus vendue de tous les temps au Japon, s’est vendue à 330 000 exemplaires au cours de son premier week-end. Maintenant, nous parlons de plus de 2 millions de demandes de précommandes provenant UNIQUEMENT du Nintendo Store. C’est sans compter les autres boutiques du Japon. C’est absolument démentiel.

Voici le tweet et sa traduction :

Bonjour à toutes et à tous. Ici Furukawa. Afin de vous livrer votre « Nintendo Switch 2 », nous avions commandé et commencé à produire de nombreux composants en amont. Le 2 avril, nous avons dévoilé les détails de la « Nintendo Switch 2 » et lancé les inscriptions à notre première loterie sur le site My Nintendo Store ; nous avons reçu près de 2,2 millions de candidatures rien qu’au Japon. Ce nombre dépasse de loin nos prévisions et excède largement le volume de consoles que nous serons en mesure d’expédier pour le lancement du 5 juin.

C’est pourquoi nous sommes au regret de vous informer que, lors de l’annonce des résultats de la première loterie demain 24 avril, de très nombreux participants ne seront pas sélectionnés. Pour éviter à chacun d’avoir à se réinscrire, nous reporterons automatiquement les dossiers non tirés au sort à la deuxième loterie. Malgré cela, même en cumulant les volumes des deux séries de tirages, nous ne pourrons pas satisfaire toutes les demandes. Nous vous présentons nos plus sincères excuses de ne pouvoir répondre à vos attentes, malgré nos préparatifs anticipés.

Face à un tel engouement, nous renforçons dès à présent nos capacités de production. D’autre part, à partir de demain 24 avril, les réservations et inscriptions à des ventes par tirage au sort débuteront progressivement dans l’ensemble des boutiques de jeux vidéo et sur les sites en ligne (les modalités variant selon les enseignes). Sur le My Nintendo Store, les ventes se poursuivront également au-delà du jour de la sortie (nous vous communiquerons bientôt tous les détails). En collaboration avec nos revendeurs, nous continuerons à expédier sans relâche le plus grand nombre possible de « Nintendo Switch 2 » pour que vous puissiez en recevoir un exemplaire.

Enfin, soyez assurés que nous avons prévu de produire et d’expédier un volume conséquent de « Nintendo Switch 2 » dans les mois à venir. Nous sommes désolés des délais d’attente imposés et vous remercions par avance de votre compréhension.