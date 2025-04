Le lancement de la Nintendo Switch 2 s’annonce particulièrement riche pour les fans de SEGA, qui pourront dès le 5 juin 2025 poser leurs mains sur plusieurs titres phares. En effet, SONIC X SHADOW GENERATIONS™, Yakuza™ 0 Director’s Cut et Puyo Puyo Tetris 2S feront partie du line-up day-one, tandis que RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army™ suivra de près le 19 juin. Plus tard dans l’année, Two Point Museum – déjà teasé lors du Direct du 2 avril – viendra compléter cette offre.

Précommandes et éditions

Dès le 24 avril 2025, demain, les boutiques dématérialisées et physiques ouvriront les précommandes des quatre premiers titres :

SONIC X SHADOW GENERATIONS – 49,99 €

Yakuza 0 Director’s Cut – 49,99 €

RAIDOU Remastered – 49,99 €

Puyo Puyo Tetris 2S – 39,99 €

Sonic x Shadow Generations

Fusion parfaite entre Shadow, Classic Sonic et Modern Sonic, ce nouvel opus propose deux expériences complémentaires :

Campagne inédite de Shadow, qui affronte Black Doom dans un récit sombre jalonné de nouvelles capacités (Chaos Control, vol, surf sur l’eau). Un hub inspiré par Sonic Frontiers permet d’explorer librement et de dénicher de nombreux secrets. Remaster de Sonic Generations, l’aventure temps-voyage de 2011, avec ses phases 2D et 3D mythiques, revues en haute définition et enrichies de contenus bonus (cinématiques retravaillées, musées d’archives, défis Chao).

Yakuza 0 Director’s Cut

Cette édition « définitive » étoffe le récit initial de Yakuza 0 par :

De nouvelles cinématiques d’histoire,

Un mode multijoueur « Red Light Raid » en ligne,

Un doublage anglais intégral.

Puyo Puyo Tetris 2S

Le puzzle-game ultime revient sur Switch 2 avec :

Le mode « Puyo Tetris® Doubles »,

Un usage innovant des Joy-Con 2 en mode souris,

De nombreux autres ajustements et variantes de gameplay.

RAIDOU Remastered

Le premier spin-off de la série Onimusha, paru en 2001 sur PlayStation 2, renaît sur Switch 2 le 19 juin. Améliorations graphiques, qualité sonore restaurée et interface modernisée emmèneront les joueurs aux côtés de Raidou dans un Tokyo alternatif peuplé de démons.

À venir : Two Point Museum

Enfin, le simulateur de musée Two Point Museum, dévoilé lors du Nintendo Direct du 2 avril, rejoindra le catalogue Switch 2 plus tard en 2025, sans date précise pour l’instant.