Capcom déploie ce 23 avril 2025 une mise à jour gratuite pour Onimusha: Warlords sur Nintendo Switch, qui introduit un « Hell Mode » particulièrement punitif : un seul coup suffit à tuer le joueur. Cette difficulté extrême sera également présente dans la version remasterisée d’Onimusha 2: Samurai’s Destiny, attendue elle-même sur Switch le 23 mai prochain.

Parallèlement à ce mode cauchemardesque, Capcom étoffe son titre originel de nouvelles options linguistiques : coréen, polonais, espagnol latino-américain, russe, portugais brésilien et arabe viennent s’ajouter à la liste déjà existante. Des améliorations fonctionnelles mineures sont aussi au programme, sans que l’éditeur n’ait précisé leur nature exacte.

Pour les fans souhaitant plonger ou replonger dans la série, un bundle numérique réunissant Onimusha: Warlords et Onimusha 2: Samurai’s Destiny (voir notre preview ici) sera disponible dès le jour de sortie du second opus remasterisé. Celui-ci promet un univers plus vaste, des interactions supplémentaires, un système de combat à l’épée retravaillé et plus du double de cinématiques que le premier jeu.

Dans Onimusha 2, l’histoire reprend dix ans après les événements de Warlords : Yagyū Jūyūbé, jeune maître de l’école Shinkage, revient dans son village assiégé par l’implacable Nobunaga Ōda, désormais seigneur mort-vivant. Armé de son unique sabre et de sa maîtrise inégalée, il s’engage dans une quête de vengeance et de rédemption pour libérer sa terre natale.