La taille des fichiers de plusieurs titres de la Switch 2 à venir a été révélée. Il s’agit notamment de plusieurs jeux qui seront disponibles au lancement le 5 juin 2025. Au cas où vous vous demanderiez exactement combien d’espace vous devrez réserver sur votre console ou sur la carte microSD express de votre choix, vous trouverez les réponses ci-dessous :

Fortnite – 29,5 Go

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition – 56,8 Go

HITMAN World of Assassination Signature Edition – 61 Go

Donkey Kong Bananza – 10 Go

Split Fiction – 71 Go

Street Fighter 6 – 48,8 Go

À titre de comparaison, Fortnite sur la Nintendo Switch originale occupe environ 15,3 Go, ce qui signifie que la taille requise est presque deux fois plus importante. Cela devrait vous donner une idée de ce à quoi il faut s’attendre en matière de taille de fichiers pour la Switch 2. De plus, il a été confirmé que tous les modes de Fortnite seront disponibles sur la Switch 2 au lancement, y compris LEGO, Odyssey, Festival et Rocket Racing.

Pour la forme, d’autres taille que l’on connait aujourd’hui :