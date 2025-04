Survival Kids sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch™ 2 dès le lancement de la console et tirera pleinement parti de la nouvelle fonctionnalité sociale GameChat

Windsor (Royaume-Uni) – Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annonce aujourd’hui que les précommandes de Survival Kids sont désormais ouvertes. Survival Kids sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025. ​

Cliquez ici pour précommander Survival Kids

Savant mélange de graphismes enchanteurs, de mécaniques de jeu intuitives et d’un sens aigu de l’aventure, Survival Kids est plus qu’un jeu de survie, c’est une expérience coopérative complète, spécialement conçue pour la Nintendo Switch 2. Que vous fassiez équipe sur la même console ou que vous vous connectiez en local ou en ligne, il s’agit d’un jeu de survie conçu pour être partagé. ​

Jouable en local, en ligne et en mode hybride, Survival Kids s’appuie sur les nouvelles fonctionnalités sociales de la Nintendo Switch 2, notamment GameChat. Deux joueurs peuvent faire équipe hors ligne en coopération locale en écran partagé et jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer en ligne pour explorer, construire et partir ensemble à la conquête de l’île. Il est même possible de combiner les modes de jeu : deux joueurs sur une même console peuvent unir leurs forces en ligne avec deux autres joueurs, mélangeant ainsi le jeu local et en ligne pour permettre à tout le monde de participer à l’aventure.

Pour jouer à distance, les joueurs peuvent se connecter les uns aux autres depuis n’importe où grâce au GameChat intégré à la console, que ce soit pour coordonner leurs actions ou simplement pour profiter du moment présent.

Survival Kids invite les joueurs à endosser le rôle de quatre enfants un peu trop curieux qui se retrouvent piégés sur un archipel inexploré. Ne disposant que d’une carte en lambeaux et de leurs petits camarades, ils doivent coopérer pour explorer leur environnement, survivre et découvrir les secrets de l’île. Chaque partie est truffée d’énigmes, de défis en coopération et de mécaniques d’artisanat qui maintiennent le rythme sans que la gestion de l’inventaire ne vienne ralentir l’action. ​

Sorti à l’origine sur Game Boy Color™ en 1999, Survival Kids a connu un grand succès grâce à son mélange de survie, d’exploration et de narration passionnante. Cette réinterprétation moderne décuple le potentiel de ce jeu d’aventure en introduisant des fonctionnalités multijoueurs et coopératives. Survival Kids est le premier titre entièrement conçu et développé par Unity en collaboration avec un partenaire d’édition. ​

Ensemble, c’est mieux !

L’artisanat, l’exploration et les outils sont conçus pour être plus efficaces lorsque les joueurs s’associent. Vous pouvez choisir d’abattre un arbre seul, mais si vous le faites avec un ami, vous pouvez l’abattre beaucoup plus facilement ! Que vous jouiez avec vos amis, votre famille, à la maison sur le canapé ou en ligne, la meilleure façon de jouer à Survival Kids et de jouer ensemble !

La survie simplifiée !

Grâce à un système d’artisanat intuitif et à l’absence de gestion d’inventaire, plus besoin de menus compliqués pour organiser des centaines d’objets. Rassemblez simplement les matériaux nécessaires à la fabrication et c’est parti ! C’est aussi simple que ça !

Une île paradisiaque

Les paysages insulaires prennent vie à travers des graphismes vibrants de style cartoon, une bande-son entraînante et des effets sonores captivants. Avec son gameplay facile à appréhender et son interface utilisateur accessible, cette expérience captivera les joueurs de tous âges !

Nouveaux horizons

Exclusif à la Nintendo Switch 2, Survival Kids exploite pleinement les fonctionnalités de communication et de partage de jeu de la console, améliorant ainsi l’expérience de jeu et le plaisir multijoueur !