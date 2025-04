C’est officiel : Madden NFL 26 débarque sur Nintendo Switch 2, marquant le grand retour de la franchise sur une console Nintendo après plus d’une décennie d’absence. Annoncé par Electronic Arts, le jeu sera disponible en version numérique et physique pour 69,99 USD. Toutefois, la version boîte sera distribuée sous la forme d’une Game-Key Card, c’est-à-dire qu’elle ne contiendra pas le jeu complet sur la cartouche, mais agira comme une clé d’activation pour télécharger le titre via internet.

La dernière apparition de la série Madden NFL sur une console Nintendo remonte à la Wii U en 2013. Depuis, la licence avait complètement disparu de l’écosystème Nintendo, malgré la présence continue d’autres titres EA comme FIFA/EA Sports FC sur la Switch. L’arrivée de Madden 26 sur Switch 2 met donc fin à 13 ans d’absence et marque une étape importante pour les relations entre EA et Nintendo.

Une sortie physique… mais pas tout à fait

La date de sortie officielle pour Madden NFL 26 est fixée au 14 août 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. EA n’a pas encore confirmé si la version Switch 2 sortira le même jour, mais Nintendo of America a relayé l’annonce via ses réseaux sociaux, laissant espérer un lancement simultané. On attend une confirmation d’EA dans les prochaines semaines.

La version physique sur Switch 2 adopte le format Game-Key Card, ce qui signifie que vous aurez une cartouche à insérer dans la console, mais vous devrez quand même télécharger l’intégralité du jeu pour y jouer. Ce format, de plus en plus répandu chez certains éditeurs tiers, suscite une certaine controverse chez les amateurs de jeu en boîte.

Si Madden reste un jeu de niche au Japon, il s’agit d’un poids lourd du marché américain, où il figure chaque année parmi les meilleures ventes. Son retour sur une console Nintendo constitue donc un gros coup pour la Switch 2, qui pourra désormais compter sur l’une des licences sportives les plus populaires du marché nord-américain.

“Dominez la ligue dans EA Sports Madden NFL 26. Des années de données de matchs NFL alimentent une IA de coaching de nouvelle génération, une authenticité de quarterback améliorée et un gameplay explosif. Chaque match est un nouveau défi sur votre route pour devenir une légende de la NFL.”

Comme à l’accoutumée, le jeu proposera également des achats intégrés optionnels via une monnaie virtuelle, servant à débloquer des objets en jeu – parfois aléatoires.