Nous ne savons pas pour vous, mais de notre coin de la France, la météo a été plutôt maussade. Et quand la pluie nous empêche de sortir, nous aimons bien profiter d’un jeu trouvé peu cher sur l’eShop. Voici notre dix-septième sélection des promotions de l’eShop, marquée cette semaine par la raréfaction des belles offres comparée à la semaine dernière (ce qui n’empêche pas de trouver de beaux titres !).

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée

19,79€ au lieu de 59,99€

Le RPG Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée est disponible sur l’eShop jusqu’au 1er mai au prix de 19,79€ au lieu de 59,99€.

Si vous voulez découvrir la licence Atelier Ryza, ce deuxième opus est certainement la meilleure porte d’entrée. Le jeu est disponible en français et permet aux néophytes de se plonger dans l’histoire de ce RPG sans forcément avoir jouer au premier opus. Avec son gameplay complet et son scénario maîtrisé, nous sommes vraiment face à une pépite et nous lui avions d’ailleurs mis la (très bonne) note de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

CONSCRIPT

14,29€ au lieu de 21,99€

Petite promotion pour ce jeu sorti en juillet 2024. Il est sur l’eShop à 14,29€ au lieu de 21,99€ jusqu’au 16 mai.

CONSCRIPT est un survival-horror qui nous place en 1916 à Verdun. Réalisé par un développeur solo australien, il a réussi à nous surprendre par la qualité de sa narration, son pixel art soigné et ses musiques saisissantes qui réussissent à retranscrire la dureté de la guerre. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Piczle Cross: Story of Seasons

2,49€ au lieu de 9,99€

En manque de Picross ? Piczle Cross: Story of Seasons est en ce moment sur l’eShop à 2,49€ au lieu de 9,99€, et ce, jusqu’au 7 mai !

Piczle Cross: Story of Seasons propose plus de 300 picross… pour seulement deux euros ! Vous ne trouverez pas de meilleur rapport qualité / prix pour ces puzzles très appréciés dans le monde (à titre de comparaison, les picross développés par Jupiter ne descendent jamais en dessous des cinq euros). Si le jeu plaira aux amateurs de picross, les amateurs de Story of Seasons seront certainement déçus. Nous lui avions mis la note de 7 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Let’s Build a Zoo

6,71€ au lieu de 16,79€

Voici un jeu que nous adorons tout particulièrement. Let’s Build a Zoo est en promotion sur l’eShop à 6,71€ au lieu de 16,79€ jusqu’au 12 mai.

Let’s Build a Zoo est un jeu délirant dans lequel nous gérons notre zoo. Cependant, celui-ci est loin d’être dans les « normes » ; vous pouvez aussi bien créer de nouvelles espèces à coup de mutations génétiques ou berner les visiteurs avec de « faux animaux » ! Notre testeuse lui avait mis à sa sortie la note de 7 sur 10. Les DLCs sont aussi en promotion.

Vous pouvez lire notre test ici.

Roots of Pacha

12,49€ au lieu de 24,99€

Nous terminons avec cette belle promotion : Roots of Pacha atteint pour la première fois les -50% de promotion, passant de 24,99€ à 12,49€ sur l’eShop jusqu’au 5 mai.

Roots of Pacha est un jeu de ferme qui se déroule… à l’âge de la pierre ! Par rapport à d’autres jeux de ce genre, nous n’essayons pas de vendre nos récoltes. Ces dernières permettent de faire grandir notre village. Après quelques offrandes, les habitants développeront de nouvelles idées qui nous seront bien utiles. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.