Marvelous a partagé aujourd’hui une toute nouvelle bande-annonce japonaise de STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, le remake du titre Nintendo DS initialement sorti sous le nom Harvest Moon DS: Grand Bazaar. Cette version revisitée sortira sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam le 27 août 2025. Environ deux minutes d’images inédites ont été publiées sur la chaîne YouTube japonaise de l’éditeur, offrant un premier aperçu complet de cette refonte.

Le jeu conserve l’ADN de l’original, tout en l’élevant à un nouveau niveau avec des graphismes modernisés, une histoire étendue, de nouveaux personnages, et pour la première fois dans la série, un doublage complet des scènes narratives. Le monde de Zephyr Town gagne en richesse et en dynamisme, notamment grâce à l’introduction de mécaniques météorologiques comme le vent, qui influence à la fois les déplacements et les tâches agricoles.

Le cœur du gameplay repose sur la gestion et le développement du célèbre bazar de Zephyr Town, autrefois florissant mais désormais en déclin. Le joueur devra cultiver des champs, élever des animaux, créer des objets rares, et vendre ses produits pour attirer des visiteurs et relancer l’économie locale. En améliorant le bazar, de nouveaux services et objets deviendront disponibles, renforçant le cycle de progression.

En parallèle de cette annonce, Marvelous USA a confirmé que les précommandes numériques sont désormais ouvertes pour la version Switch et Switch 2, à travers plusieurs éditions. La version standard est proposée à 49,99 € sur Switch et 59,99 € sur Switch 2. Deux autres éditions sont également disponibles : une Digital Deluxe Edition (59,98 € sur Switch) et une Super Digital Deluxe Edition (69,98 € sur Switch), avec des packs de contenus téléchargeables cosmétiques en supplément. Sur Switch 2, les joueurs peuvent acheter séparément ces DLC ou opter pour des packs de mise à niveau, disponibles dès le lancement pour ceux qui possèdent la version Switch.