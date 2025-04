À quelques semaines de la sortie très attendue de la Nintendo Switch 2, deux nouveaux titres majeurs viennent d’ouvrir leurs précommandes en version numérique : Kunitsu-Gami: Path of the Goddess et Street Fighter 6 Year 1-2 Fighters Edition. Les deux jeux seront disponibles dès le jour du lancement de la console, le 5 juin 2025.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – stratégie et action revisitées

Capcom annonce également une mise à jour gratuite nommée « Périple dans l’autre monde », qui viendra enrichir le jeu à sa sortie. Elle promet une nouvelle façon d’expérimenter l’équilibre entre action et stratégie, spécialement pensée pour la Switch 2.

La version Nintendo Switch 2 tirera pleinement parti des différentes configurations de la console. Que ce soit en mode portable, sur table ou sur TV, l’expérience sera fluide et adaptée. De plus, un mode de contrôle à la souris sera proposé, une première sur console Nintendo, offrant aux joueurs une alternative aux commandes classiques.

Street Fighter 6 Year 1-2 Fighters Edition – une version complète et taillée pour la Switch 2

Du côté de Capcom toujours, Street Fighter 6 arrive dans une édition ultra-complète, regroupant l’ensemble des personnages des saisons 1 et 2, tous les stages et les couleurs 3 à 10 des costumes de base.

Mais la grande nouveauté vient des modes exclusifs Switch 2 :

Gyro Battle , un mode de combat basé sur les mouvements des Joy-Con 2 ;

, un mode de combat basé sur les mouvements des ; Calorie Contest, qui utilise les capteurs de mouvement pour créer des combats sportifs et dynamiques.

Le jeu proposera aussi un mode Joy-Con vs Joy-Con, permettant de partager une paire de manettes pour des affrontements instantanés à deux.

Enfin, Capcom accompagnera la sortie du jeu avec trois nouveaux amiibo et 22 cartes amiibo dédiées, apportant divers bonus en jeu pour les personnages compatibles.