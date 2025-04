Les premières éditions Switch 2 et leurs packs de mise à niveau sont désormais disponibles en précommande, et avec elles, les prix ont été confirmés. Nintendo a levé le voile sur le coût exact de ces upgrades numériques, permettant aux joueurs possédant déjà certains titres sur Switch de passer à leur version optimisée pour la Switch 2, souvent avec du contenu bonus ou des améliorations techniques.

Voici le détail complet des tarifs annoncés :

Kirby and the Forgotten Land – Switch 2 Edition + Star-Crossed World Upgrade Pack : 19,99 €

Super Mario Party: Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV Upgrade Pack : 19,99 €

Rune Factory: Guardians of Azuma – Upgrade Pack : 10,00 €

Sid Meier’s Civilization 7 – Switch 2 Upgrade Pack : 9,99 €

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Upgrade Pack : 9,99 €

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Upgrade Pack : 9,99 €

Ces mises à niveau numériques permettent d’accéder à la version optimisée Switch 2 sans racheter le jeu en entier, une pratique saluée par les joueurs, bien que le tarif varie fortement selon le contenu.

Nintendo a précisé que les deux packs Zelda seront gratuits pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, une offre qui ne s’applique cependant pas à Kirby ni à Mario Party. Ces deux titres bénéficient de contenus supplémentaires plus consistants, justifiant selon Nintendo un prix plus élevé : Forgotten Land accueille l’extension Star-Crossed World, avec de nouveaux niveaux et défis, tandis que Jamboree gagne le mode Jamboree TV, incluant des mini-jeux inédits exploitant les fonctions de la Switch 2 (caméra, micro…).