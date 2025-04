Le classement hebdomadaire des ventes de jeux au Japon, publié par Famitsu pour la période du 14 au 20 avril 2025, confirme une semaine dynamique pour la Nintendo Switch, qui domine presque entièrement le Top 30. Plusieurs nouveautés font leur entrée, mais c’est Over Requiemz, un nouveau visual novel signé Idea Factory, qui décroche la première place.

Sorti le 17 avril sur Nintendo Switch, Over Requiemz s’impose directement en tête avec 7 286 exemplaires vendus. Un démarrage modeste comparé à certains blockbusters, mais solide pour le genre, d’autant que le jeu affiche un taux d’écoulement élevé (entre 80 et 100 %), indiquant une bonne réception en boutique.

Derrière cette nouveauté, on retrouve des valeurs sûres. Super Mario Party: Jamboree conserve sa deuxième place avec 6 261 unités, totalisant plus de 1,27 million de ventes depuis son lancement. Minecraft complète le podium avec 5 074 ventes, prouvant une fois de plus sa longévité exceptionnelle.

Autre surprise de la semaine : Animal Crossing: New Horizons, pourtant sorti depuis 2020, réalise une hausse de +31 % et grimpe à la 4e place avec 4 642 ventes, dépassant désormais les 8,1 millions d’exemplaires vendus au Japon.

Du côté des jeux non-Nintendo, Monster Hunter Wilds sur PS5 recule fortement en cinquième position avec 4 313 ventes, soit une chute de -30 % par rapport à la semaine précédente. Assassin’s Creed: Shadows, également sur PS5, se classe 14e avec 1 515 ventes. Ces performances contrastent nettement avec la domination des jeux Switch.

Autres nouveautés notables

Hello Kitty: Island Adventure – Deluxe Edition entre à la 7e place avec 3 838 ventes , confirmant l’attrait toujours fort des licences kawaii.

, confirmant l’attrait toujours fort des licences kawaii. Atomfall sur PS5 (19e) et Rusty Rabbit sur Switch (22e) font des débuts plus discrets, autour des 1 050 ventes .

. Two Point Museum: Explorer Edition de Sega ferme le groupe des nouveautés avec 1 051 ventes sur PS5.

Malgré leur ancienneté, plusieurs jeux Nintendo continuent à bien se vendre :

Mario Kart 8 Deluxe (6e) : 4 138 ventes

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (8e) : 3 084 ventes

Ring Fit Adventure (15e) : 1 299 ventes

Super Mario Bros. Wonder (16e) : 1 279 ventes

Splatoon 3 (21e) : 1 156 ventes

Super Mario Odyssey (29e) : 1 003 ventes (+12 %)

Même des titres sortis en 2017 ou 2018 comme Super Smash Bros. Ultimate et Odyssey restent dans le Top 30, illustrant l’incroyable longévité du catalogue Switch.

01./00. [NSW] Over Requiemz # <ADV> (Idea Factory) {2025.04.17} (¥7.800) – 7.286 / NEW <80-100%>

02./01. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 6.261 / 1.271.145 <80-100%> (-11%)

03./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.074 / 3.862.466 <80-100%> (-3%)

04./06. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 4.642 / 8.111.305 <80-100%> (+31%)

05./02. [PS5] Monster Hunter Wilds # <ACT> (Capcom) {2025.02.28} (¥9.082) – 4.313 / 797.859 <80-100%> (-30%)

06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 4.138 / 6.307.712 <80-100%> (-4%)

07./00. [NSW] Hello Kitty: Island Adventure – Deluxe Edition <SLG> (Sunblink) {2025.04.17} (¥6.545) – 3.838 / NEW <60-80%>

08./05. [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition <RPG> (Nintendo) {2025.03.20} (¥6.980) – 3.084 / 104.513 <80-100%> (-18%)

09./09. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 2.664 / 1.575.692 <80-100%> (-2%)

10./07. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 2.545 / 255.880 <80-100%> (-25%)

11./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 2.452 / 5.747.671 <80-100%> (-4%)

12./11. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 2.082 / 5.552.608 <80-100%> (-7%)

13./15. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 1.663 / 1.399.256 <80-100%> (+7%)

14./12. [PS5] Assassin’s Creed: Shadows <RPG> (Ubisoft) {2025.03.20} (¥8.900) – 1.515 / 29.130 <80-100%> (-21%)

15./19. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 1.299 / 3.711.768 <80-100%> (+0%)

16./24. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 1.279 / 2.006.837 <80-100%> (+7%)

17./16. [NSW] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land # <RPG> (Koei Tecmo) {2025.03.21} (¥7.800) – 1.232 / 36.304 <80-100%> (-18%)

18./20. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 1.205 / 1.311.997 <80-100%> (-6%)

19./00. [PS5] Atomfall <ACT> (Game Source Entertainment) {2025.04.17} (¥7.255) – 1.181 / NEW <60-80%>

20./00. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 1.160 / 602.318 <80-100%>

21./22. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 1.156 / 4.437.653 <80-100%> (-6%)

22./00. [NSW] Rusty Rabbit <ACT> (NetEase Games) {2025.04.17} (¥2.980) – 1.054 / NEW <60-80%>

23./00. [PS5] Two Point Museum: Explorer Edition <SLG> (Sega) {2025.04.17} (¥3.600) – 1.051 / NEW <60-80%>

24./21. [NSW] Power Pros 2024-2025 <SPT> (Konami) {2024.07.18} (¥7.700) – 1.050 / 363.772 <80-100%> (-16%)

25./17. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 1.039 / 1.197.911 <80-100%> (-21%)

26./26. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 [Special Price] <PZL> (Sega) {2022.11.17} (¥3.500) – 1.034 / 253.651 <80-100%> (-7%)

27./00. [NSW] It Takes Two <ADV> (Electronic Arts) {2022.12.08} (¥3.909) – 1.013 / 135.490 <80-100%>

28./18. [NSW] The Exit 8 + Platform 8 <The Exit 8 \ Platform 8> <ADV> (Playism) {2024.11.28} (¥3.000) – 1.008 / 32.569 <80-100%> (-23%)

29./00. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 1.003 / 2.562.883 <80-100%> (+12%)

30./00. [NSW] The Battle Cats Unite! <SLG> (Ponos) {2020.12.03} (¥2.200) – 863 / 333.512 <80-100%>

Le calme avant la tempête Switch 2

En attendant le lancement de la Nintendo Switch 2 prévu pour le 5 juin, les données de la semaine du 14 au 20 avril 2025 confirment que la Switch actuelle reste la console la plus vendue au Japon, malgré un essoufflement par rapport à l’année précédente. Voici un tour d’horizon complet des ventes hardware publiées par Famitsu. Nintendo continue de dominer un marché japonais très orienté vers le jeu nomade, mais le ralentissement observé ces dernières semaines marque clairement la fin de cycle de la Switch actuelle. Avec une nouvelle console en approche, tous les regards sont désormais tournés vers le 5 juin. D’ici là, les ventes devraient continuer de stagner… avant un probable raz-de-marée Switch 2.

La famille Nintendo Switch totalise 25 408 ventes cette semaine, en légère hausse par rapport à la semaine précédente (25 035), mais loin des 64 281 unités écoulées sur la même période en 2024. Depuis janvier, 685 040 Switch ont été vendues au Japon, contre 929 237 sur la même période l’an dernier.

Le modèle OLED reste le moteur de ces ventes avec 15 211 unités, suivi de la Switch Lite (7 970) et du modèle standard (2 227). Malgré l’annonce de sa remplaçante, la Switch continue à séduire, portée par un catalogue solide et des sorties récentes comme Super Mario Party: Jamboree et Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

La PS5, toutes versions confondues, affiche 7 497 ventes, en baisse par rapport à la semaine précédente (8 866). La répartition montre une légère domination de la version standard (4 302 unités), suivie de la PS5 Pro (2 101) et de la Digital Edition (1 094).

Avec 385 654 unités vendues depuis le début de l’année, la PS5 est en net recul par rapport à 2024 (561 920 à la même date), un signe que la concurrence, l’attente d’un éventuel modèle Slim ou le manque de titres exclusifs marquants en ce début d’année pèsent sur les ventes.

La Xbox reste extrêmement marginale au Japon. Seules 101 consoles Xbox Series ont trouvé preneur cette semaine (contre 196 la semaine précédente). Depuis janvier, seulement 16 138 consoles Xbox ont été vendues au total. Aucun modèle n’arrive à s’imposer, la Series X (22 unités), la Series S (52 unités) et la X Digital Edition (27 unités) étant toutes à la peine. Microsoft ne parvient toujours pas à s’installer durablement sur le marché japonais.

Toutes consoles confondues, 33 025 machines se sont vendues cette semaine au Japon, soit bien moins que les 88 459 unités de la même semaine en 2024. Le marché montre un ralentissement, logique à l’approche d’un renouvellement majeur avec la sortie imminente de la Switch 2.