Bonne nouvelle pour les collectionneurs ! Marvelous USA vient d’annoncer que Daemon X Machina Titanic Scion sortira bien en version physique complète en Occident, sur Nintendo Switch 2. Contrairement à la version japonaise, il ne s’agira pas d’une simple Game-Key Card, mais d’une cartouche contenant l’intégralité du jeu.

Cette confirmation rassure de nombreux joueurs, alors que la Switch 2 semble devoir composer avec une multiplication des Game-Key Cards au Japon. Pour rappel, ces Game-Key Cards nécessitent une connexion internet pour télécharger l’intégralité du jeu, ce qui déçoit une partie du public habitué aux cartouches traditionnelles.

Des jeux Marvelous en vraie version physique en Occident

En plus de Daemon X Machina Titanic Scion, Marvelous USA a également confirmé que Story of Seasons: Grand Bazaar bénéficiera d’une vraie version physique en Europe et en Amérique. Quant à Rune Factory: Guardians of Azuma, le titre avait déjà été annoncé sur cartouche complète, ce qui confirme l’engagement de l’éditeur à proposer des produits de qualité sur le marché occidental.

Cette annonce laisse espérer que d’autres éditeurs japonais pourraient suivre cet exemple en proposant des versions physiques intégrales en Occident, même si certains de leurs jeux restent en Game-Key Card au Japon. Une excellente nouvelle pour les joueurs attachés à la préservation des jeux vidéo et aux collections physiques !

Daemon X Machina Titanic Scion est attendu le 25 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.

Entre robots géants, combats intenses et retour au format physique classique, Titanic Scion s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable de la rentrée !