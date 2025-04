Après une longue attente marquée par plusieurs reports, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time semble enfin prêt à voir le jour. Initialement prévu pour 2023, le jeu de Level-5 sortira le 22 mai 2025, et cette fois, la date semble définitive. Pour fêter cela, l’éditeur a publié une nouvelle vidéo de gameplay centrée sur la profession de Paladin, l’une des 14 “Vies” que les joueurs pourront adopter dans ce tout nouvel épisode de la série Fantasy Life.

Ce nouvel opus vous invite à explorer une île mystérieuse, entre passé et présent, où vous pourrez changer de vie à tout moment, bâtir votre propre ville, et coopérer jusqu’à quatre joueurs en ligne. L’histoire vous replongera dans l’univers de Rêveria, avec le retour de personnages emblématiques et une nouvelle intrigue axée sur la restauration d’une île dévastée par le temps.

Bonus de précommande numérique : le Pack de départ de l’aventurier

En plus du nouveau trailer, Level-5 a détaillé les bonus de précommande disponibles pour les joueurs qui achèteront la version numérique du jeu avant le 21 mai à 16h59 (CEST). Ce Pack de départ de l’aventurier contient de nombreux objets utiles pour bien débuter l’aventure :

Amulette de Flotillon : augmente l’expérience acquise

: augmente l’expérience acquise 10 Potions PV : restaurent la santé

: restaurent la santé 10 Potions PC : restaurent les points de compétence

: restaurent les points de compétence 10 Potions de puissance : boost temporaire d’attaque

: boost temporaire d’attaque 10 Potions de résistance : boost temporaire de défense

: boost temporaire de défense 5 Potions de vie : résurrection + soin

: résurrection + soin 5 Ultra bombes : dégâts en large zone

: dégâts en large zone 5 Bombes étourdissantes : dégâts + étourdissement

: dégâts + étourdissement 5 Feux d’artifice : version standard

: version standard 5 Feux d’artifice émouvants : en forme de cœur

Ce pack sera automatiquement remis aux joueurs dès le début d’une nouvelle partie s’ils ont précommandé le jeu dans les temps. Attention : l’objet bonus initialement prévu, “Mandragonne x100”, a été remplacé depuis le 18 mars par les 5 Bombes étourdissantes.

Informations sur les précommandes

Les précommandes numériques pour PS5, PS4, Xbox Series X|S et Steam ont commencé le 18 mars 2025 .

et ont commencé le . La version Nintendo Switch (digitale uniquement) sera disponible en précommande à partir du 28 avril 2025 (JST).

Level-5 précise que certains contenus pourront être vendus séparément à l’avenir, et qu’une connexion internet est nécessaire pour récupérer les bonus. En revanche, il ne sera pas nécessaire de disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online, PlayStation Plus ou Xbox Game Pass pour les obtenir.