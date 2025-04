Une note pour nos joueurs Switch : La mise à jour 1.2.0 ne sera pas encore disponible sur Switch et sera intégrée à la mise à jour de juin, lorsque Civilization VII sortira sur Nintendo Switch 2. Nous savons que c’est frustrant, et nous apprécions votre patience. Ce délai supplémentaire nous permet de nous assurer que tout fonctionnera comme prévu pour les joueurs actuels de la Nintendo Switch, tout en jetant les bases d’un chemin de mise à niveau pour la future sortie de la Nintendo Switch 2 et la prise en charge de la propriété de DLC multiplateforme.

Mises à jour des ressources

De grandes nouveautés arrivent pour les ressources dans Civ VII ! Commençons par les dix nouvelles ressources ajoutées avec la mise à jour 1.2.0 : Mangues, Argile, Lin, Rubis, Riz, Calcaire, Étain, Lamas, Bois dur et Gibier sauvage. Toutes peuvent apparaître à l’Ère de l’Antiquité ou à l’Ère des Grandes Explorations, et certaines — Riz, Calcaire, Étain, Lamas, Bois dur — apparaîtront également à l’Ère Moderne. Chaque nouvelle ressource s’accompagne de ses propres effets ainsi que d’au moins un nouvel événement narratif.

En plus de ces ajouts, la répartition des ressources a été améliorée grâce à un système de génération aléatoire. Une nouvelle logique de placement vise à rendre chaque ère plus unique et stratégique (pas d’inquiétude : les ressources nécessaires pour compléter les Chemins de Légende resteront disponibles). Certaines ressources seront désormais restreintes par continent ou hémisphère, grâce à un changement baptisé « Identité d’Hémisphère ».

Le fonctionnement des ressources de trésor a aussi été repensé. Elles n’existent plus uniquement pour les Flottes de Trésor : elles offrent désormais des bonus passifs à votre empire et sont mieux distinguées entre Terres natales et Terres lointaines, avec de nouveaux icônes et info-bulles. La liste des ressources de trésor a aussi été élargie, avec des ajouts comme les Chevaux, les Fourrures et les Rubis.

Enfin, quelques ajustements d’équilibrage ont été effectués : les Teintures deviennent plus puissantes pour le Bonheur, les Poissons passent en Ressource Bonus, et l’Étain est introduit comme nouvelle Ressource d’Usine augmentant votre Taux de Croissance.

Ces changements devraient rendre la gestion des ressources plus riche et stratégique, et d’autres améliorations sont encore prévues, notamment pour l’écran de gestion des ressources. Petit indice des développeurs : ces ajustements préparent aussi l’extension du nombre de joueurs en multijoueur à l’Ère Antique et les débuts dans des Terres Lointaines pour toutes les ères. Plus d’infos bientôt !

Encore un tour

La voici enfin : la possibilité de continuer à jouer indéfiniment est désormais disponible ! À la fin de l’Ère Moderne en mode solo, les joueurs pourront choisir de jouer « Encore un tour ».

À ce moment du jeu, une victoire sera déjà remportée, désactivant les autres types de victoires. L’indicateur de progression des ères sera remplacé par un symbole infini. Vous pourrez cependant continuer à compléter des objectifs pour voir les cinématiques et débloquer des succès liés aux Chemins de Légende si ce n’est pas déjà fait.

Si vous souhaitez mettre fin à votre partie infinie, vous pourrez sélectionner l’option « Plus de tours » dans le menu.

Rééquilibrage de la nourriture et de la croissance

Vous l’avez demandé : la nourriture et la croissance de la population ont été revues. Le système précédent provoquait des goulots d’étranglement, rendant la nourriture bien moins intéressante que la Science, la Production ou la Culture.

Avec la mise à jour 1.2.0, la croissance est désormais plus fluide et plus gratifiante :

Suppression du plafond dur qui bloquait la croissance en cas de surplus de nourriture.

Passage d’une formule cubique à une formule quadratique : la croissance ralentit toujours à mesure que vos colonies grossissent, mais de façon plus naturelle.

Concrètement, vous verrez :

Les stratégies axées sur la nourriture sont viables tout au long du jeu.

Les civilisations orientées Nourriture (coucou Pachacuti) deviennent plus fortes et agréables à jouer.

L’IA utilise mieux les débuts riches en nourriture, ce qui peut rendre vos adversaires plus compétitifs — pensez à ajuster votre niveau de difficulté !

Multijoueur en équipes

Les équipes en multijoueur font leur grand retour ! Vous pouvez désormais coopérer avec un ami ou affronter d’autres équipes.

Fonctionnement :

Les membres d’une équipe partagent leur visibilité , leurs relations diplomatiques, leur statut de guerre et d’alliance.

Lorsqu’un joueur d’une équipe remporte une victoire, l’équipe entière gagne .

Les actions diplomatiques sont possibles entre coéquipiers (sauf pour l’espionnage).

Cependant, chaque joueur conserve son propre progrès en Technologies, Cultures et Chemins de Légende pour maintenir une vraie identité individuelle au sein des équipes.

Nous avons hâte de voir comment cette fonctionnalité sera reçue par la communauté multijoueur !

Nouvelles fonctionnalités

Ressources

10 nouvelles ressources : Mangues, Argile, Lin, Rubis, Riz, Calcaire, Étain, Lamas, Bois dur et Gibier sauvage.

: Mangues, Argile, Lin, Rubis, Riz, Calcaire, Étain, Lamas, Bois dur et Gibier sauvage. Nouveaux effets et événements narratifs uniques pour chacune.

et uniques pour chacune. Génération aléatoire des ressources avec ajustements par âge et hémisphère.

des ressources avec ajustements par âge et hémisphère. Évolution des ressources de trésor : effets passifs, nouveaux trésors (Chevaux, Fourrures, Rubis) et visuels distincts entre Terres natales et Terres lointaines.

Équilibrage des ressources

Teintures : +4 Bonheur (contre +3 auparavant).

Poissons deviennent une Ressource Bonus (+6 Nourriture avec port).

(+6 Nourriture avec port). Étain introduit comme Ressource d’Usine boostant la croissance.

Génération de carte

Amélioration de l’érosion côtière pour plus de réalisme sur plusieurs types de cartes.

Gameplay

IA

Flottes navales plus importantes sur cartes Archipel.

Meilleure gestion de l’espionnage et des unités civiles.

Transitions d’âge

Correction du bug empêchant parfois le déblocage des cartes de Légende.

Diplomatie

Sanctions doublées pour espionnage (+100% du coût sur 10 tours).

Espionnage plus risqué avec 30% de chance d’échec sous contre-espionnage.

Environnement

Réduction significative de la fréquence des catastrophes naturelles en mode Léger et Modéré.

Économie

Ajout de l’achat de ponts dans les villages.

Augmentation du coût de création de villes à partir de l’Âge d’Exploration.

Suppression des malus de bonheur pour la perte de routes commerciales.

Nourriture et croissance

Suppression du plafond rigide de croissance de population.

Nouvelle formule de croissance plus douce (quadratique).

Pouvoirs indépendants

Maintien sur la carte même après perte de toutes les unités.

Mémentos

Corrections sur certains effets de reliques, dont le Pinceau de Confucius et la Lanterne.

Militaire

Coûts augmentés pour les unités de cavalerie.

Amélioration de la cohérence de l’initiative en combat.

Religion

Rites de fertilité étendus à toutes les colonies.

Dieu de la guérison nécessite un autel en capitale.

Civilisations

Corrections pour Chola, Incas, Mexique et Prusse.

Interface utilisateur (UI)

Nouvelles fonctionnalités UI

File d’attente de recherches disponible.

Option de réparation globale.

Surbrillance des cases activables par Grands Personnages.

Alignement et Espacement

Améliorations visuelles dans les menus Diplomatie et Religion.

Civilopédie

Corrections historiques pour plusieurs personnages.

Commandes manette

Améliorations de navigation et corrections de bugs multijoueur.

Général

Meilleure gestion des notifications de combat et de croissance.

Notifications

Réduction de la fréquence des alertes pour la spécialisation des villages.

Modifications de texte

Nombreuses corrections et clarifications dans les descriptions et tutoriels.

Info-bulles

Ajouts d’estimations de tours pour crises et actions diplomatiques.

Amélioration générale de l’affichage des info-bulles.

Après les nombreuses nouveautés apportées par la mise à jour 1.2.0 de Civilization VII, Atlus poursuit avec des optimisations touchant aux événements narratifs, à l’audio et à la stabilité sur différentes plateformes. Voici tous les détails.

Événements narratifs

Ajout de plusieurs nouveaux événements narratifs .

. Correction de nombreux problèmes empêchant certains événements de se déclencher.

Correction des attributions de citations pour : Charted Companies, Pax Britannica, Shipsheds, Sicilian Wars, Society of Antiquaries, et Splendid Isolation.

Corrections spécifiques sur des événements : Body As a Tool : l’info-bulle de récompense s’affiche correctement pour la troisième option. Denied : les récompenses correspondent désormais correctement au texte de l’option. Engines of War : la quête peut maintenant être terminée comme prévu. Forest Law : ajustement des récompenses en accord avec le texte de l’option. If Needs Be : le nom de la ville s’affiche désormais correctement dans l’événement. Independent Village Tutorial : le nom du village correct est affiché dans le tutoriel. Machapuchare : correction de l’info-bulle de récompense pour la première option. Surprise Attack : correction de l’info-bulle de récompense pour la première option. Varbitsa’s Revenge : correction de l’info-bulle de récompense pour la deuxième option.

:

